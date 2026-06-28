Rafa Jódar: «Estoy bien del abdominal y al 100% para jugar Wimbledon»

Rafa Jódar da toques con el balón en the terrace como si la cosa no fuera con él. Izquierda, derecha, uno, otro… «Me gusta el fútbol», dice a las cámaras de Wimbledon. Lleva una semana en Londres peleando contra su abdomen, el mismo que le apartó de Queen’s y Eastbourne y le ha llevado a Wimbledon sin haber ganado rodaje sobre hierba. Debuta este lunes (12:00 horas) ante el tenista local Felix Gill. «Estoy al 100% para jugar», reconoce a un reducido grupo de medios, entre los que se encuentra OKDIARIO.

«Sentí unas molestias en la preparación en Queens, a dos días antes de competir. Tomamos precauciones. La resonancia dijo que era mejor parar porque podía ir a peor. Volví a España e hicimos muchas más pruebas para ver lo que era. Me tomé una semana en Madrid,con mi fisio y con el médico de la Federación Española, que me ayudó mucho a curar lo que tenía en el abdominal. Viene pronto a Wimbledon para tener unos días para adaptarme a la hierba. Decidí no jugar y creo que ha sido una decisión acertada porque estos días me han ayudado mucho. Estoy al 100% para jugar», explicó Jódar.

Jódar lleva en Londres desde el pasado lunes, aterrizó con una semana de antelación para apuntalar su físico. «Me estoy intentando adaptar de la mejor manera posible. Sé que es verdad que no hay muchas semanas al año que se juega en esta superficie y no he podido jugar ningún torneo, pero lo afronto de la mejor manera posible. La preparación que he tenido esta semana en Wimbledon ha sido la correcta. He hecho unos entrenamientos con los que estoy satisfecho, eso significa que he puesto todo lo que está en mi mano para que todo vaya de la mejor manera posible», añadió.

El último partido que jugó Jódar fue sobre tierra. El próximo será sobre hierba, condiciones opuestas. «Es una transición rápida. Acaba de ser Roland Garros y a la siguiente semana hay un torneo de hierba. Todo muy seguido, pero es el primer año y estamos aprendiendo. Si quieres jugar todos los torneos, pues necesitas algunos días de descanso. El juego es totalmente diferente, es mucho más rápido, donde el saque y el resto son mucho más importantes. Hay que cambiar la mentalidad totalmente porque es otro juego distinto en el que las cosas van muy rápido», comentó.

La única experiencia de Jódar sobre hierba fue en 2024, cuando alcanzó los cuartos de final en Wimbledon junior y conquistó Roehampton. «Fue una experiencia muy buena poder jugar esos torneos. Era Junior y no pensaba que iba a llegar aquí dos años después. Pero bueno, al final las cosas han ido muy bien y esa experiencia que tuve me da perspectiva para saber cómo se puede jugar en hierba. Lo hice muy bien. Jugué muchos partidos en hierba. Veo mi etapa junior como una experiencia que me sirve ahora en Wimbledon. Fue una etapa para aprender y olvidarse un poco del resultado», finalizó.