Rafa Jódar también se pierde Eastbourne por su lesión abdominal y peligra Wimbledon

Rafa Jódar se marchita con la llegada de la hierba. Su debut en la gira deberá esperar otra semana más, pues los problemas abdominales que le hicieron caerse de Queen’s han provocado también su baja de Eastbourne, el segundo torneo al que estaba apuntado para llegar con rodaje a Wimbledon. Sin embargo, el abdomen dice lo contrario. Jódar llegaría al tercer Grand Slam del año sin haber disputado partido alguno sobre hierba.

Una presencia que en este momento es una incógnita, pero la idea del tenista es reaparecer en Londres. Dependerá de la evolución de su abdomen, músculo vital a la hora de sacar. Las ausencias en Queen’s y Eastbourne trastocan su hoja de ruta que pasaba por aglutinar partidos en sus piernas para llegar con rodaje a Wimbledon, donde cabe recordar que sería cabeza de serie.