Oficial: Ruggeri deja el Atlético para marcharse al Aston Villa de Unai Emery

La venta de Matteo Ruggeri al Aston Villa procedente del Atlético de Madrid ya es oficial. El lateral izquierdo italiano se va del club rojiblanco tras una sola temporada y se marcha al equipo que dirige Unai Emery, con el que ya ha posado tras cerrarse definitivamente su fichaje. Simeone cuenta con Alejandro Grimaldo, campeón del mundo con España, para esa posición y este traspaso deja 18 millones de euros en el Metropolitano, más seis en variables.

«Aston Villa se complace en anunciar el fichaje de Matteo Ruggeri procedente del Atlético de Madrid», comunicó el conjunto inglés en la mañana de este miércoles. Por su parte, los colchoneros desearon suerte a su ya ex jugador: «El Atlético de Madrid y el Aston Villa han llegado a un acuerdo para el traspaso de Matteo Ruggeri al equipo inglés».

«El futbolista italiano finaliza así su etapa en nuestro club, al cual llegó el pasado verano procedente de la Atalanta. En su única temporada como rojiblanco, Ruggeri disputó 47 encuentros, en los cuales repartió siete asistencias. Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales», reza el comunicado del Atlético.