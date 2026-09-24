El España-México que Marlaska impidió que se jugará en Ceuta se disputará en el Cerro del Espino de Majadahonda

El España-México sub-20 ya tiene nueva casa. El partido amistoso previsto para el próximo 30 de septiembre se disputará finalmente en el Cerro del Espino de Majadahonda, después de que la Real Federación Española de Fútbol se viera obligada a renunciar a Ceuta como escenario del encuentro. La RFEF ha encontrado así una solución para mantener el partido en la fecha inicialmente prevista, aunque a más de 600 kilómetros del lugar elegido en un primer momento.

La intención inicial de la Federación era que España jugara contra México en el Alfonso Murube. No era una elección cualquiera. El encuentro formaba parte del acercamiento de la RFEF a Ceuta y llegaba después de la visita realizada a la ciudad por Rafael Louzán y Luis de la Fuente. La Federación quería utilizar el fútbol como una nueva muestra de apoyo a los ceutíes.

Marlaska lo impidió

Los planes cambiaron después del informe remitido por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. La Policía Nacional desaconsejó disputar el encuentro en Ceuta por la situación excepcional que atravesaba la ciudad y las dificultades para garantizar un dispositivo adecuado de seguridad. El documento también apuntaba a cuestiones relacionadas con las instalaciones del Alfonso Murube y el escaso margen disponible para preparar el operativo.

La recomendación dejó prácticamente sin margen de maniobra a la Federación. Louzán terminó confirmando públicamente que España no podría jugar en Ceuta.

«Lo hemos intentado, pero la Policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento», explicó el presidente de la RFEF, que ya entonces adelantó que Madrid era la opción con más posibilidades y que se estaba hablando con «dos o tres estadios».

El Cerro del Espino, la solución

La búsqueda ya ha terminado. La Federación ha elegido finalmente el Cerro del Espino de Majadahonda, donde juega habitualmente como local el Rayo Majadahonda y que también forma parte de las instalaciones utilizadas por el Atlético de Madrid.

España y México podrán así mantener su amistoso del próximo 30 de septiembre, pero el partido cambia completamente de escenario. De un Alfonso Murube que se preparaba para recibir a la Selección sub-20 se pasa al Cerro del Espino.

Ceuta se queda sin el encuentro que la Federación había preparado como gesto de apoyo a la ciudad y Majadahonda toma definitivamente el relevo. La fecha no cambia. El España-México se juega, pero será en Madrid.

El Gobierno no deja a España jugar en Ceuta

El resultado final de la decisión de Interior es contundente: Ceuta se queda sin la Selección. El Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a través de un informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, desaconsejó la celebración del encuentro al considerar que no existían las condiciones necesarias para garantizar un dispositivo policial adecuado. La RFEF había elegido el Alfonso Murube precisamente como un gesto de apoyo a una ciudad que atravesaba momentos complicados, pero el informe policial terminó haciendo inviable el plan. La propia Ciudad Autónoma expresó públicamente su «profunda decepción, desilusión y malestar» y señaló directamente al Ministerio del Interior. El desenlace es que el partido sí se disputará el 30 de septiembre, pero a cientos de kilómetros de Ceuta. Lo que iba a ser una fiesta para los ceutíes acabará celebrándose en Majadahonda.