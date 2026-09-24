Micaela (38 años), madre de 5 hijos en España: «Es más fácil criar a cinco niños en Pontevedra que a dos en Madrid»

«Es más fácil criar a cinco hijos en Pontevedra que a dos en Madrid». Así resume Micaela Martínez Benavente, de 38 años, su experiencia al frente de una familia numerosa. Para llevar bien la maternidad, su planteamiento no gira tanto en torno al número de hijos como a las distancias, los desplazamientos y la organización de la rutina.

Martínez Benavente es funcionaria y dirige la oficina del Catastro en Pontevedra. Su marido es militar y está destinado en La Coruña. La pareja quiso desde el principio tener una familia numerosa: la idea inicial era tener cuatro hijos, aunque al final fueron cinco.

Una logística sin abuelos cerca

Compaginar dos empleos con el cuidado de cinco menores exige planificación. En alguna ocasión, ambos progenitores han tenido que pedir días sin sueldo para atender a la vez el trabajo y la familia.

La red familiar tampoco está a mano: los abuelos y otros parientes viven en Madrid, pero para suplir esa ausencia, la familia cuenta cada año con una au pair alemana y con Rosi, una empleada del hogar a la que la madre describe como «una joya».

La familia ha optado además por un estilo de vida austero en el que no hay videoconsolas en casa, los cumpleaños no suelen celebrarse fuera y buena parte de las vacaciones consiste en recorrer en furgoneta las casas de los familiares.

El gasto de la vuelta al colegio

El inicio del curso es uno de los momentos más duros para el presupuesto familiar. Martínez Benavente calcula que ya había desembolsado unos 650 euros en libros y material escolar, pese a que parte de los manuales eran prestados. «Eso sí, llevo mal la barbaridad que nos gastamos en libros y material escolar», admite en una entrevista en ‘La voz de Galicia’.

En Galicia, la Xunta mantiene para el curso 2026-2027 un fondo solidario de libros de texto y ayudas para comprar libros y material en centros sostenidos con fondos públicos, dirigidas al alumnado de Primaria, ESO y educación especial. La normativa fiscal gallega prevé también una deducción por estos gastos para determinadas familias, con un límite de renta per cápita de 30.000 euros y un máximo conjunto de 105 euros.

Qué supone ser familia numerosa

La Ley 40/2003 incluye a las familias con cinco o más hijos en la categoría especial de familia numerosa. Esta condición da acceso a distintas ventajas según la administración; la Seguridad Social, por ejemplo, contempla una prestación de pago único por nacimiento o adopción en determinados supuestos. Sin embargo, no cubre los gastos corrientes de alimentación, vivienda, educación o transporte, que aumentan con cada miembro.

A comienzos de 2025 había en España 19,5 millones de hogares, con una media de 2,5 personas. Los de cuatro o más miembros superaban ligeramente los 4,48 millones.

La conciliación, también una cuestión de distancias

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que conciliar sigue obligando a muchos trabajadores a hacer cambios. En 2025, casi uno de cada cuatro ocupados de 18 a 74 años con responsabilidades de cuidado modificó algo en su empleo para compatibilizarlo con la familia. Un 9,6% adaptó su horario sin reducir horas y un 4,4% recortó su jornada. La brecha de género es notable: el 8,3% de las mujeres redujo su tiempo de trabajo, frente al 0,8% de los hombres.

El caso de esta familia pontevedresa sugiere que, junto a los permisos y los ingresos, el tiempo que se invierte en llevar a los niños al colegio, ir al trabajo o hacer la compra puede condicionar la manera de organizar el día.