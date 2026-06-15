El debut de Rafa Jódar en hierba tendrá que esperar después de que haya renunciado a Queen’s como consecuencia de una lesión abdominal. Le impedirá saltar sobre el pasto londinense donde debía enfrentarse al peruano Ignacio Buse en primera ronda. Su lesión queda pendiente de evolución y los plazos marcarán si se presentará en el ATP 250 de Eastbourne la próxima semana.

La de Rafa Jódar es la segunda baja española en Queen’s tras la de Jaume Munar. «Uno hace planes, y la vida los deshace… Triste de perderme Queen’s. Sin duda, uno de mis torneos favoritos. La muela del juicio ha decidido que era buen momento para molestar. Extracción hecha… Hora de recuperarse y ver si estamos en Eastbourne o directamente en Wimbledon. Ayer en Londres y hoy sin muela. Nos vemos pronto», explicó Munar.

Davidovich queda como único representante español en el cuadro de Queen’s. El contratiempo trastoca los planes de Rafa Jódar de cara a Wimbledon. Su idea era coger rodaje en Queen’s y Eastbourne para llegar a All England con partidos sobre hierba en las piernas, ya que esta es la segunda vez que disputa la gira de hierba. La única vez que ha pisado el pasto inglés fue en 2024, en la prueba junior de Roehampton, previa al Wimbledon sub-18 en el que llegó hasta los cuartos de final.

Ahora se posa en Wimbledon siendo otro Rafa Jódar. Más hecho y consciente. Con otra mentalidad, más confianza, más partidos vertiginosos en las piernas… «No he jugado mucho en hierba. Iré a entrenar antes para prepararme. No sé muy bien lo que me espera en esa superficie. Lo hice bien en los torneos junior que jugué, pero no me sirven como referencia», dijo. Habrá que esperar a la evolución de la lesión para determinar el alcance. A Jódar le toca descansar y recuperar lo mejor posible.