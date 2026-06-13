Así queda el cuadro de Queen’s 2026: cruces y posibles rivales de Rafa Jódar

Tras Roland Garros, adiós a la temporada de tierra batida en tenis y hola a la de hierba. Y el primer gran torneo sobre hierba es el de Queen’s, una cita ya clásica en el calendario que se celebra en Londres. En este torneo, Rafa Jódar será el principal tenista español, ya que Carlos Alcaraz no estará por lesión. Conoce el cuadro que le espera a Rafa Jódar en el torneo de Queen’s 2026.

El cuadro de Queen’s 2026

El cuadro del torneo londinense en hierba ya se conoce. En el torneo de Queen’s 2026 participarán tres españoles. Además de Rafa Jódar, están Davidovich, que debutará ante Norrie, y Jaume Munar, que debutará ante Tommy Paul en este torneo de hierba en Londres.

Posibles rivales de Rafa Jódar en Queen’s

Las principales opciones del tenis español en el torneo de Queen’s 2026 son para Rafa Jódar, que viene de llegar a cuartos de Roland Garros, ronda en la que cayó ante Alexander Zverev, posterior campeón.

Rafa Jódar debutará en Queen’s ante el peruano Ignacio Buse. Después se mediría al ganador del Nakashima – Fucsovics y más adelante, en cuartos, se mediría a De Miñaur, cabeza de serie de este torneo. En las semifinales se mediría a, si cumple su favoritismo, Mensik. Jódar va por el lado contrario de Munar y Davivovich.

Cuándo debuta Rafa Jódar en Queen’s

Este apasionante Torneo de Queen’s 2026 arranca el lunes 15 de junio y termina el domingo 21, por lo que dura tan sólo una semana. La fecha del debut de Rafa Jódar en Queen’s no es todavía oficial, aunque seguramente será ese lunes 15 de junio.

Fechas importantes en Queen’s 2026

El lunes 15 de junio empezará el torneo en Londres, que se disputa en el The Queen’s Club, situado en West Kensington, en la capital del Reino Unido. Este recinto deportivo cuenta con un total de 28 pistas al aire libre. La fecha clave del torneo es el domingo 21 de junio, fecha en la que se disputa la gran final del torneo.