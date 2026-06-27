Rafa Jódar llega a tiempo: entrena sin molestias y jugará Wimbledon

Fumata blanca para Rafa Jódar. Después de aterrizar en Londres el pasado lunes y, tras ejercitarse a lo largo de la semana, el madrileño ha dejado a un lado las molestias en el abdomen y disputará Wimbledon, su segundo Grand Slam como tenista profesional. Será su debut en la gira de hierba después de caerse de los dos torneos (Queen’s y Eastbourne) por la mencionada lesión.

Las ausencias en dichos torneos trastocaron su hoja de ruta, que pasaba por aglutinar partidos en sus piernas para llegar con rodaje a Wimbledon, donde cabe recordar que sería cabeza de serie. Su única experiencia sobre hierba fue en categoría junior, conquistando el título en el ITF de Roehampton y los cuartos de Wimbledon en 2024. Ahora vivirá su primera experiencia como profesional en las pistas del clásico club londinense.

Jódar acumula casi un mes sin disputar un partido, desde que claudicara contra Zverev en Roland Garros. Un parón que no había experimentado hasta entonces. Disputó cinco torneos sobre arcilla. El ATP 250 de Marrakech, que conquistó. Las semifinales del ATP 500 Conde de Godó. Y cuartos de final que alcanzó en el Masters 1.000 de Madrid y de Roma y Roland Garros. Antes pasó por Miami, Indian Wells, Acapulco, Delray Beach, Dallas, Open de Australia y Canberra. Casi nada. Cinco exigentes meses que mermaron el físico de Jódar.

El camino de Rafa Jódar en Wimbledon

Rafa Jódar caminará por la parte alta del cuadro. Un recorrido lleno de minas que iniciará ante Gill, tenista del que no se tienen referencias, pero que no ha ganado ningún partido en lo que va de año. En segunda ronda le esperará el campeón del duelo entre Shapovalov y Carreño. Cabe recordar que ante el español ya se enfrentó en Roland Garros.

En tercera se citaría con Darderi o Quinn. Y en octavos de final, le esperaría el número uno del mundo. Jannik Sinner. Si supera esa barrera, en cuartos se batiría con Medvedev, Ruud o Tommy Paul y en semifinales con Djokovic o Aliassime. Mientras que la final sería contra Zverev, Fritz o Shelton. Camino plagado de minas para el español. Las principales amenazas han caído de su lado.