Así queda el cuadro de Wimbledon 2026: horarios, cruces, cuándo juega Rafa Jódar y sus posibles rivales

La mancha de los calcetines pasa del anaranjado de la tierra batida al verdoso de la hierba. It’s Wimbledon time. El pasto de Londres florece para la ocasión. Recibe a las mejores raquetas del mundo para la disputa del tercer Grand Slam del año. No estará la de Carlos Alcaraz, cuya lesión avanza a buen ritmo, pero no le ha sido posible acudir a la gira de hierba. Reaparecerá a finales de verano. Los focos volverán a ser para Rafa Jódar, que perderá la virginidad en Wimbledon.

Será su debut en la gira de hierba después de caerse de los dos torneos (Queen’s y Eastbourne) por lesión. Las ausencias trastocaron su hoja de ruta, que pasaba por aglutinar partidos en sus piernas para llegar con rodaje a Wimbledon, donde cabe recordar que sería cabeza de serie. Su única experiencia sobre hierba fue en categoría junior, conquistando el título en el ITF de Roehampton y los cuartos de Wimbledon en 2024. Ahora vivirá su primera experiencia como profesional en las pistas del clásico club londinense.

El cuadro de Wimbledon 2026

El cuadro está claramente inclinado hacia el lado de Rafa Jódar. Ahí han caído Djokovic y Sinner, las principales amenazas. El italiano debutará ante Kecmanovic; en segunda ronda le esperará Borges o Boyer; en tercera, Buse o Brooksby; en octavos, el mencionado Jódar o Darderi; cuartos de final, Medvedev, Tommy Paul o Ruud; en semifinales, Aliassime o Djokovic y la final ante Zverev, Fritz o Shelton.

Cuándo debuta Rafa Jódar en Wimbledon y quién es su rival

El azar ha deparado que Rafa Jódar debute en Wimbledon contra Felix Gill, 220 del ranking, que llega al cuadro principal por invitación. Su debut todavía no está fijado, pero será lunes 29 de junio o martes 30, que es cuando se disputan las primeras rondas masculinas. Las jornadas arrancan a las 11:00 horas de la mañana, hora local, 12:00 horas españolas.

Posibles rivales de Rafa Jódar

Rafa Jódar caminará por la parte alta del cuadro. Un recorrido lleno de minas que iniciará ante Gill, tenista del que no se tienen referencias, pero que no ha ganado ningún partido en lo que va de año. En segunda ronda le esperará el campeón del duelo entre Shapovalov y Carreño. Cabe recordar que ante el español ya se enfrentó en Roland Garros.

En tercera se citaría con Darderi o Quinn. Y en octavos de final, le esperaría el número uno del mundo. Jannik Sinner. Si supera esa barrera, en cuartos se batiría con Medvedev, Ruud o Tommy Paul y en semifinales con Djokovic o Aliassime. Mientras que la final sería contra Zverev, Fritz o Shelton. Camino plagado de minas para el español. Las principales amenazas han caído de su lado.