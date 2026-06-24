Wimbledon 2026: cuándo empieza, fechas clave y canal de TV para ver gratis en directo todos los partidos

La temporada de hierba alcanza su propio clímax con la llegada de Wimbledon 2026, el torneo más tradicional del tenis mundial y el tercer Grand Slam del calendario. Durante dos semanas, las pistas del All England Club volverán a concentrar la atención del deporte internacional en una edición marcada por la defensa del título de Jannik Sinner y por la ausencia de Carlos Alcaraz, que sigue fuera de combate por su lesión en la muñeca.

El campeonato londinense reunirá a algunas de las principales figuras del circuito profesional. Nombres como el propio Sinner, Novak Djokovic, Serena Williams, Aryna Sabalenka o Elena Rybakina figuran entre los grandes protagonistas de un torneo que, año tras año, mantiene intacto su prestigio y su esencia.

Qué día empieza Wimbledon 2026

La edición de Wimbledon 2026 comenzará oficialmente el lunes 29 de junio y se prolongará hasta el domingo 12 de julio, momento de la gran final masculina, manteniendo el formato de 14 días consecutivos de competición.

Las dos primeras jornadas estarán reservadas para los partidos de primera ronda de los cuadros individuales masculino y femenino. A partir de ahí se desarrollarán las sucesivas eliminatorias hasta llegar a la semana decisiva, donde se disputarán los cuartos de final, las semifinales y las finales.

El torneo conserva además una de las modificaciones introducidas en los últimos años: la disputa de partidos durante el domingo intermedio. Esta medida permite equilibrar el calendario y distribuir mejor la carga competitiva durante las dos semanas de competición.

Todas las fechas de Wimbledon 2026

El calendario oficial de Wimbledon 2026 queda distribuido de la siguiente manera:

29 de junio: Primera ronda.

30 de junio: Primera ronda.

1 de julio: Segunda ronda.

2 de julio: Segunda ronda.

3 de julio: Tercera ronda.

4 de julio: Tercera ronda.

5 de julio: Octavos de final.

6 de julio: Octavos de final.

7 de julio: Cuartos de final.

8 de julio: Cuartos de final.

9 de julio: Semifinales femeninas.

10 de julio: Semifinales masculinas.

11 de julio: Final femenina.

12 de julio: Final masculina.

La segunda semana concentrará los encuentros más esperados del torneo, con los principales favoritos luchando por alcanzar las rondas definitivas sobre la hierba londinense.

Cuánto dinero se reparte en Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 también estará marcado por un importante incremento en los premios económicos. La organización ha aprobado una subida cercana al 20% respecto a la edición anterior, elevando la bolsa total hasta los 64,2 millones de libras, unos 74,6 millones de euros.

Esta decisión llega en un contexto de debate entre los jugadores y los torneos del Grand Slam sobre el porcentaje de ingresos que reciben los participantes. Aunque los tenistas reclamaban una cifra superior, la nueva dotación económica supone uno de los mayores aumentos registrados en el torneo.

El ganador individual del campeonato percibirá más de 4,1 millones de euros, mientras que incluso quienes caigan en las primeras rondas recibirán cantidades relevantes. El reparto económico ronda por ronda será el siguiente:

Primera ronda de la fase previa: 23.200 euros.

Segunda ronda de la fase previa: 37.100 euros.

Tercera ronda de la fase previa: 57.900 euros.

Primera ronda del cuadro principal: 92.700 euros.

Segunda ronda: 146.000 euros.

Tercera ronda: 214.400 euros.

Octavos de final: 347.600 euros.

Cuartos de final: 556.200 euros.

Semifinales: 1.042.900 euros.

Finalista: 2.085.900 euros.

Campeón: 4.171.800 euros.

Estas cifras convierten nuevamente a Wimbledon en uno de los torneos con mayores premios del circuito internacional.

Dónde ver por TV los partidos de Wimbledon 2026

Los aficionados españoles podrán seguir Wimbledon 2026 a través de Movistar+, que volverá a disponer de los derechos de retransmisión del torneo en exclusiva para España.

La plataforma ofrecerá una cobertura completa durante las dos semanas de competición, con retransmisiones diarias desde el All England Club y seguimiento de los principales encuentros de cada jornada.

Los partidos más destacados estarán disponibles en Movistar+ y en el canal #Vamos, ambos integrados dentro de la oferta básica de la compañía. Además, la plataforma habilitará hasta diez señales simultáneas dentro del paquete Deportes+, una herramienta especialmente útil durante las primeras rondas, cuando se disputan numerosos encuentros al mismo tiempo.