De ganar Wimbledon a una sanción histórica: cuatro años sin jugar por negarse a hacer un control antidoping

El tenis vuelve a ser sacudido por el dopaje. Marketa Vondrousova, que llegó a número 6 del mundo, ha recibido una severa sanción de cuatro años alejada de las pistas por negarse a someterse a un control antidopaje en 2025. La checa no podrá volver a empuñar la raqueta hasta el 21 de junio de 2030, cuando ya haya soplado 30 velas de su tarta. Vondrousova conquistó Wimbledon en 2023, fue finalista en Roland Garros 2019 y se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Vondrousova no entregó una muestra cuando se le notificó que debía hacerlo durante un control fuera de competición. Ocurrió en la noche del pasado 3 de diciembre. «Un tribunal independiente ha suspendido a la tenista checa Marketa Vondrousova durante cuatro años por negarse a someterse a un control antidopaje en diciembre de 2025. Vondrousova no entregó la muestra cuando un oficial de control antidopaje (OCD) se la notificó durante un intento de control fuera de competición en su domicilio alrededor de las 20:00 horas del 3 de diciembre de 2025» publicó la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) en un comunicado este lunes.

«Según las normas antidopaje, la sanción inicial por negarse a un control debe ser la misma que si hubiera dado positivo. Esto garantiza que nadie que se dope pueda cumplir una sanción menor simplemente por negarse a someterse a la prueba», añade el comunicado. El mencionado 3 de diciembre, un agente se personó en el domicilio de la tenista y la propia Marketa Vondrousova denunció la situación a través de sus redes sociales. «Cada día estamos obligados a estar en casa durante una hora concreta para los controles antidopaje. Respeto esa norma, todos y cada uno de los días», inició la checa.

«Esta noche, sin embargo, una controladora llegó a las 20:15 y me dijo que el horario que yo había declarado no importaba y que debía someterme al control en ese mismo momento. Cuando señalé que estaba fuera de mi franja horaria de control y que suponía una grave intromisión en mi privacidad, me respondieron. ‘Esta es la vida de un deportista profesional’. ¿Es normal que los agentes antidopaje se sienten en nuestros salones por la noche esperando a que orinemos? Esto no va de evitar un control, sino de respeto. Las normas deberían aplicarse a todo el mundo. Incluso a quienes las hacen cumplir», expresó la tenista.

Vondrousova, que ocupa actualmente el puesto 122 del ranking, sólo ha jugado dos partidos en la presente temporada —una victoria y otra derrota— porque ya se sabía juzgada. Abandonó en enero en los octavos de Adelaida y ya no ha habido más noticias de la tenista checa hasta el día de hoy. Vondrousova argumentó durante la audiencia problemas de salud mental que afectaron sus capacidades cognitivas. No podrá jugar, ni entrenar, ni asistir a ningún evento organizado por la ITF, la WTA, la ATP, los Grand Slams ni ninguna federación nacional.