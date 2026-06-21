La reina está de vuelta: Serena Williams jugará Wimbledon a sus 44 años

El God Save The Queen vuelve a retumbar en Londres. Se confirma un secreto a voces. Serena Williams, la segunda tenista con más Grand Slams de la historia, volverá a disputar el cuadro individual de Wimbledon tras recibir una wildcard de la organización. La estadounidense regresa a un Grand Slam tras cuatro años de inactividad y una maternidad de por medio.

En las últimas semanas ha jugado torneos de dobles, en Londres y Berlín, a modo de preparación. En Wimbledon le llegará la hora, pues también jugará dobles con su hermana Venus, de vuelta también al circuito. La reina vuelve a la hierba sobre la que ha florecido hasta en 14 ocasiones entre individual, dobles y dobles mixtos.

Serena Williams no gana un partido en Wimbledon desde que se metiera en la final de 2019, que perdió ante Simona Halep. Desde que Serena regresó al circuito, para esta gira de hierba, ha formado pareja con Victoria Mboko en Queen’s y Karolina Muchova en Berlín. Venció el primer partido en Londres y no pudo disputar el segundo por lesión de su compañera, y no pasó de primera ronda sobre el paso alemán.

«En diciembre dije que no volvería al circuito, pero hablé con algunas personas sobre opciones para divertirme y hacer algo diferente y pensé… ¿Por qué no? No hay mejor explicación. Es el momento para salir ahí fuera, divertirme y ver qué pasa. No necesito ganar, he ganado más de lo que la mayoría de las personas gana en toda su vida, así que eso no es ahora importante», dijo Serena Williams.

El circuito también se ha pronunciado. «Es una leyenda y será inspirador volverla a ver. Son muy buenas noticias para el tenis», dijo la actual número uno, Aryna Sabalenka, que solo jugó una vez contra ella. «Va a atraer más gente al tenis. Serena y Venus fueron mis modelos», apuntó Naomi Osaka. «No creía que fuera a volver, pero es genial verla de nuevo jugando» dijo Mirra Andreeva, reciente campeona de Roland Garros. «Una de mis mayores frustraciones es no haberme enfrentado a ella», contó Coco Gauff.