Bartolomé Servera, ratificado como presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares

La Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares (ADED) ha acordado este lunes, por unanimidad de todos los asociados presentes en la asamblea extraordinaria, que Bartolomé Servera continúe al frente de la presidencia de la entidad.

La reunión había sido convocada después de que Servera pusiera su cargo a disposición de los asociados tras la venta de Distribuciones Servera al grupo francés Pomona, una operación empresarial anunciada recientemente.

Durante la asamblea, según ha informado la ADED a través de un comunicado, el presidente ha explicado las circunstancias de la operación y ha reiterado que, aunque estaba dispuesto a continuar representando al sector, consideraba que debían ser los propios asociados quienes decidieran sobre su continuidad.

Los miembros de la asociación han expresado de forma unánime su confianza en Servera y han acordado que siga desempeñando la presidencia de ADED, garantizando así la continuidad del trabajo que la entidad viene desarrollando en defensa de los intereses del sector de la distribución alimentaria y de bebidas de Baleares.