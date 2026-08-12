Este thriller de acción de 95 minutos de Netflix se corona como uno de los mayores éxitos de streaming de 2026

Netflix ha vuelto a encontrar una de esas producciones capaces de mantener al espectador pegado a la pantalla desde los primeros minutos.

Apex, un thriller de acción de apenas 95 minutos, se ha convertido en una de las películas que más atención está generando en el catálogo de la plataforma durante 2026. La cinta combina supervivencia, tensión psicológica y acción en un escenario tan espectacular como peligroso: la naturaleza australiana.

La película, protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, plantea un duelo de supervivencia entre una mujer que intenta rehacer su vida y un asesino dispuesto a convertir la persecución en un juego mortal. El resultado es una historia marcada por la tensión constante, pero también por el componente emocional de una protagonista que debe enfrentarse a mucho más que una amenaza externa.

Un retiro que se convierte en una pesadilla

La historia tiene como protagonista a Sasha, una alpinista que atraviesa un momento especialmente complicado de su vida. Marcada por el dolor y el duelo, decide alejarse de todo y buscar refugio en la naturaleza. Su intención es encontrar un espacio en el que poder afrontar aquello que la atormenta y recuperar cierta estabilidad.

Sin embargo, el aislamiento que inicialmente debía servirle para sanar termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Sasha descubre que no está sola y que alguien la persigue con una intención muy diferente a la de ayudarla.

A partir de ese momento, la película cambia de ritmo y comienza una carrera por la supervivencia. La protagonista tiene que utilizar todos sus conocimientos y recursos para mantenerse con vida mientras intenta averiguar cómo enfrentarse a su verdugo.

El argumento se construye alrededor de ese juego del gato y el ratón, pero la película no se limita a plantear una sucesión de escenas de acción. El miedo, el aislamiento y el duelo de Sasha tienen un peso importante en la evolución del personaje. La amenaza física se convierte también en una prueba emocional.

El nuevo trabajo de Charlize Theron

La presencia de Charlize Theron aporta a la película una protagonista acostumbrada a desenvolverse en historias de acción. Su personaje no parte de una posición de superioridad, sino que llega a la naturaleza buscando precisamente apartarse de aquello que le hace daño.

El peligro la obliga a recuperar una faceta que parecía haber quedado relegada. La experiencia como alpinista se convierte entonces en una herramienta fundamental para intentar sobrevivir en un entorno en el que cualquier error puede resultar decisivo.

Frente a ella aparece Taron Egerton, encargado de representar la amenaza que desencadena el conflicto. La relación entre ambos personajes constituye el eje de la película y convierte cada encuentro en un nuevo episodio de una persecución en la que la protagonista debe aprender a anticiparse a su enemigo.

La película apuesta así por un enfrentamiento progresivo, en el que la tensión procede tanto de lo que ocurre como de la incertidumbre sobre lo que puede suceder a continuación.

Australia, un escenario peligroso

Uno de los elementos que adquiere mayor protagonismo en Apex es precisamente el entorno. La producción se rodó en Australia, un territorio que ofrece paisajes de enorme belleza, pero que en la película adquiere una dimensión mucho más amenazante.

El director, Baltasar Kormákur, puso especial atención en aprovechar las características del paisaje para reforzar la sensación de aislamiento. La naturaleza no funciona únicamente como telón de fondo. De hecho, es un elemento más del conflicto.

Montañas, espacios abiertos y zonas alejadas de cualquier posible ayuda contribuyen a transmitir la sensación de vulnerabilidad que acompaña a Sasha durante buena parte de la historia. No hay refugio sencillo ni posibilidad de pedir ayuda con facilidad, de modo que la protagonista depende fundamentalmente de sus propias capacidades.

Ese planteamiento permite que la película combine el thriller psicológico con el cine de supervivencia. El espectador acompaña a Sasha mientras intenta escapar, esconderse y encontrar una manera de darle la vuelta a la situación.

Una historia con mucho significado

Aunque el argumento se presenta como una persecución entre una mujer y un asesino en serie, el verdadero conflicto de Sasha tiene una dimensión más profunda. El personaje llega a ese lugar huyendo del dolor y tratando de enfrentarse a un duelo que todavía no ha conseguido superar.

La persecución termina obligándola a hacer precisamente lo contrario de lo que pretendía cuando se aisló: dejar de huir y enfrentarse a aquello que tiene delante.

Cada obstáculo contribuye a mostrar la transformación de una mujer que comienza la historia en una situación de fragilidad emocional y que, poco a poco, recupera su capacidad para tomar decisiones y luchar por sí misma.

Por eso, la supervivencia adquiere un doble significado. Sasha necesita escapar de un asesino, pero también tiene que recuperar el control sobre una vida que había quedado condicionada por el dolor.