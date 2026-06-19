El BOE lo confirma: nuevo giro en la tasa de alcoholemia con multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir

En España, la normativa permite conducir con una tasa de alcohol que no supere los 0,5 g/l en sangre (0,25 mg/l en aire espirado), límite que se reduce a 0,3 g/l (0,15 mg/l) en el caso de conductores noveles y profesionales. Sin embargo, en el caso de los menores de edad, con la reforma de la Ley de Tráfico en vigor desde marzo de 2022, se establece una tasa de alcohol de tolerancia cero.

«El alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central que altera tanto la aptitud como la actitud para conducir e incrementa el riesgo de verse involucrado en un accidente de tráfico. Existe la percepción de que el riesgo de accidente se asocia únicamente a niveles de consumo muy elevados, pero sus efectos negativos sobre la capacidad de conducir se observan incluso con niveles bajos de consumo. A medida que aumenta la cantidad de alcohol en el organismo, lo hace el riesgo de accidente: con una alcoholemia de 0,5 gr de etanol por litro de sangre se multiplica por dos el riesgo de sufrir un colisión, y con 0,8 gr/l el riesgo es 5 veces mayor, y continua aumentando a medida que lo hace el nivel de alcohol en sangre», alerta la DGT.

La tasa de alcoholemia que permite la DGT

Desde la última reforma de la Ley de Tráfico, los menores de 18 años no pueden no pueden ingerir nada de alcohol (0,0 g/l o 0,0 mg/l en aire espirado) si quieren conducir un patinete, una bicicleta o un ciclomotor de hasta 125 cc (permiso A1).

Si un menor conduce habiendo consumido alcohol, la sanción es de 500 euros (siempre que la tasa no supere los 0,50 mg/l) y supone la pérdida de 4 puntos (excepto en el caso de bicicletas o patinetes eléctricos). Si la tasa es superior a 0,50 mg/l, la multa aumenta hasta los 1.000 euros. En caso de que el menor se niegue a realizar las pruebas de alcoholemia, la sanción también es de 1.000 euros.

Propuesta del Gobierno

La propuesta del Gobierno implica una reducción notable de los límites actuales de alcohol al volante. La tasa general pasaría de 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 g/l, mientras que en aire espirado bajaría de 0,25 mg/l a 0,10 mg/l. En el caso de los conductores noveles y profesionales, que hasta ahora contaban con un límite máximo de 0,3 g/l en sangre (0,15 mg/l en aire), el nuevo texto no detalla cifras concretas, aunque desde el Ministerio del Interior se ha adelantado que también se endurecerán estos valores. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que el objetivo de esta reforma es avanzar progresivamente hacia un escenario de alcohol cero al volante.

Según cálculos del Ministerio de Sanidad, con los nuevos límites de alcohol propuestos por la DGT, una cerveza o una copa de vino podría ser suficiente para dar positivo en un control de alcoholemia. Los estudios oficiales indican que un hombre adulto que beba aproximadamente un tercio de cerveza puede alcanzar valores situados entre 0,21 y 0,28 gramos por litro de sangre. En el caso de una mujer, las cifras podrían oscilar entre 0,34 y 0,48 g/l, lo que implicaría superar el nuevo umbral incluso con una ingesta muy moderada.

El texto aprobado en el Congreso ha sido remitido a la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Si no se presentan enmiendas a la totalidad, la iniciativa continuará su tramitación y pasará posteriormente al Senado para su ratificación.

En caso de que la Cámara Alta lo apruebe sin cambios significativos, el último paso será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que pasará a ser de aplicación oficial. Según fuentes del Ministerio del Interior, los plazos previstos sitúan su entrada en vigor entre los meses de noviembre y diciembre de 2026.

Carnet de conducir a los 17 años

La Unión Europea ha aprobado una reforma que permitirá a jóvenes de 17 años obtener el permiso de conducir de clase B, aunque sin poder circular solos hasta cumplir los 18. Durante ese periodo intermedio deberán ir acompañados por un adulto de al menos 24 años y con una antigüedad mínima de cinco años de permiso de conducir. La DGT ya está trabajando para incorporar esta medida antes del 26 de noviembre de 2028, siguiendo el modelo de conducción acompañada que ya se aplica en países como Alemania.

Ahora bien, el conductor de 17 años no dispondrá de plena libertad de circulación. La normativa establece diversas limitaciones territoriales y de uso de la vía con el objetivo de minimizar los posibles riesgos. Entre las principales medidas incluidas en el borrador destacan las siguientes: