Es oficial: España aprueba una nueva ley que blinda la baliza V16 y cierra el debate europeo de una vez por todas

El 1 de enero de 2026 entró en vigor la obligatoriedad de la baliza V16 en sustitución a los tradicionales triángulos de emergencia. Desde entonces, este dispositivo ha sido objeto de controversia por muchos motivos, entre ellos que España no había comunicado a la Unión Europea la normativa relacionada con la baliza V16. La cuestión llegó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a través del Partido Popular Europeo, lo que provocó que Bruselas estudiara la posible apertura de un expediente.

Sin embargo, la controversia quedó prácticamente resuelta en marzo. Tras analizar el caso, las instituciones europeas concluyeron que no existía ninguna infracción del derecho comunitario, ya que actualmente no hay una regulación específica de ámbito europeo que establezca requisitos para este tipo de dispositivos de señalización. Ahora, con la aprobación del Real Decreto que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2023/2661, el Gobierno refuerza el marco legal de la baliza V16.

El nuevo Real Decreto de la baliza V16

«Con esta iniciativa, España incorpora a su ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2023/2661 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de noviembre de 2023, que actualiza el marco europeo de los sistemas inteligentes detransporte para responder a los nuevos desafíos de movilidad, digitalización y sostenibilidad identificados por la Unión Europea.

La aprobación de esta norma se enmarca en los objetivos de la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente que considera la digitalización y el uso inteligente de los datos como elementos esenciales para construir un sistema de transporte más seguro, eficiente, resiliente y respetuoso con el medio ambiente. Asimismo, la Estrategia de Seguridad Vial 2030 recoge como los Sistemas Inteligente de Transportes pueden potenciar la conectividad y la digitalización para aplicarlo en la gestión del tráfico», explica el organismo dirigido por Pere Navarro.

La norma aprobada por el Ejecutivo no se limita únicamente a la baliza V16, sino que también consolida los tres Puntos de Acceso Nacional dedicados a la gestión de información sobre tráfico, transporte multimodal y áreas de estacionamiento para vehículos pesados.

Entre las novedades más relevantes destaca la obligación de comunicar de forma telemática cualquier incidencia que afecte a la circulación, incluyendo obras, averías, accidentes o restricciones temporales del tráfico. En este sistema digitalizado, la baliza V16 desempeña un papel clave gracias a su conexión con la plataforma DGT 3.0, junto con otros elementos conectados.

Para la Comisión Europea, estos sistemas son fundamentales para garantizar que los servicios de movilidad funcionen de manera coordinada en todos los Estados miembros. Su finalidad es unificar el acceso a la información, favorecer el transporte transfronterizo de pasajeros y mercancías, y optimizar la respuesta ante incidencias, emergencias y problemas de tráfico tanto a nivel nacional como europeo.

Movilidad conectada

La nueva regulación también refuerza la implantación de las tecnologías de movilidad conectada impulsadas por la DGT durante los últimos años. Entre ellas se encuentran la plataforma DGT 3.0, la baliza V16 conectada y diversos dispositivos inteligentes capaces de transmitir información en tiempo real a los centros de control de tráfico. Desde el organismo que dirige Pere Navarro sostienen que estas soluciones permiten detectar incidencias con mayor rapidez, optimizar la gestión de la circulación y elevar los niveles de seguridad vial gracias a una respuesta más eficiente ante cualquier situación de riesgo en la carretera.

«DGT 3.0 es la plataforma de vehículo conectado de la Dirección General de Tráfico (DGT), que facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad (fabricantes de vehículos, proveedores de servicios de navegación, aplicaciones de movilidad, ayuntamientos, plataformas de transportes público, sistemas de gestión de flotas…) para ofrecer en todo momento información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la vía permitiendo así lograr una movilidad más segura e inteligente», detalla la DGT.

Datos personales

Por último, la normativa refuerza las garantías en materia de protección de datos personales, asegurando que el tratamiento de la información se limite a lo estrictamente necesario para la prestación de servicios de movilidad inteligente y cumpla con la legislación europea y española en materia de privacidad.

Asimismo, se subraya la importancia de la accesibilidad, garantizando que las plataformas y servicios digitales puedan ser utilizados por toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad o con menores competencias digitales.

En noviembre de 2025, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó una nota de prensa aclarando lo siguiente: «La persona que adquiere la baliza no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirirlo, por lo que la DGT no conocería quién ha comprado el dispositivo. Mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos. La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua».