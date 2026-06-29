Un hombre drogado irrumpe en Son Llàtzer en plena madrugada, agrede a un sanitario y le amenaza de muerte

Terror en el hospital Son Llàtzer de Palma, el centro público de referencia de las Islas Baleares. Un hombre de 40 años irrumpió en plena madrugada en las instalaciones en un «agudo estado de excitación» y agredir a un sanitario y amenazarle de muerte por pedirle que se tranquilizara. Los hechos ocurrieron sobre las 01:45 horas del pasado 28 de junio cuando el individuo entró en el hospital «muy agitado». Su cara resultaba familiar a los trabajadores, pues ya había generado un primer altercado con un médico sobre las 23:30 horas en la habitación donde se encontraba ingresada su madre. Tras abandonar temporalmente el edificio, el ahora arrestado regresó de madrugada totalmente envalentonado, encendió de forma abrupta las luces del dormitorio compartido y comenzó a proferir gritos en los que exigía su teléfono móvil.

Un enfermero le requirió que depusiera su actitud debido a las horas intempestivas que eran. Sin embargo, el varón reaccionó de manera violenta, se encaró con él, le insultó repetidamente y propinó una fuerte patada contra el mostrador del personal sanitario.

Luego, el hombre accedió al espacio restringido del mostrador, arrinconó al trabajador y le amenazó de muerte de forma violenta mientras levantaba los puños. Instantes después, se quitó una boina que vestía y golpeó con ella el rostro del profesional sanitario, además de emprenderla a patadas contra dos carros de material médico que se encontraban en el pasillo.

Los vigilantes de seguridad del recinto localizaron al sospechoso en el exterior y le retuvieron hasta la llegada de los policías. En su entrevista con el hombre constataron que no articulaba un discurso coherente y manifestaba síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.