Los jardineros instan a poner esta planta en tu casa para ahuyentar a los mosquitos en verano

Poner esta planta en tu casa para ahuyentar a los mosquitos en verano puede ser una realidad, los jardineros instan a dar este paso. La época del año en la que más aparecen estos mosquitos ha llegado y eso quiere decir que tendremos que empezar a tener en consideración algunos cambios que serán claves, en unas jornadas en las que las noches pueden convertirse en un infierno. Es imposible luchar contra una plaga que llega con el agua, de las zonas más inesperadas pueden surgir auténticas oleadas de mosquitos.

Esas fuentes o incluso plantas del jardín con agua que puede quedar estancada y crear un caldo de cultivo perfecto para esta especie. Son tiempos de apostar claramente por una situación que puede convertirse en la antesala de algo más. Con una naturaleza que puede dejarnos en shock, ante la llegada de una novedad que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente puede convertirse en un aliado que podría acabar con unas molestias que pueden representar estos mosquitos que pueden ser una pesadilla con los días contados.

Puedes ahuyentar a los mosquitos en verano

Ahuyentar a los mosquitos en verano es algo que quizás deberemos empezar a tener en consideración, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que quizás hasta ahora no teníamos en consideración, más allá de insecticidas y químicos, hay un remedio casi infalible.

La plaga que genera la propia naturaleza, puede eliminarla ella sola. Es cuestión de ponernos manos a la obra con ella, de tal manera que acabaremos obteniendo aquello que necesitamos en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Los mosquitos pueden no llegar a de forma masiva a nuestro día a día.

Este elemento podría acabar siendo el que mejor se adaptará a unas necesidades que serán claves en estas jornadas en las que cada elemento cuenta de forma esencial. Salir al aire libre es una necesidad, en especial en nuestro jardín o terraza.

Esas noches de verano en las que contemplar la luna llena será algo mucho más tranquilo sin esos molestos mosquitos que estarán muy presentes en casa. Acabaremos con ellos colocando estratégicamente unas plantas que pueden servirnos para mucho más de lo que nos imaginaríamos.

Los jardineros instan a poner esta planta en casa para ahuyentar a los mosquitos

Esta planta que podemos colocar en casa puede convertirse en la herramienta necesaria para acabar con los mosquitos. Podemos mantenerlos lejos con la ayuda de unos pequeños gestos que serán esenciales en esta época del año, además de coronar nuestro jardín de la mejor manera posible, con unas novedades que pueden ser claves en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de Jardinarium: «Con el calor, los molestos mosquitos empiezan su ataque y a fastidiarnos el verano. Pero estamos de suerte, ¡existe la citronela! Este repelente natural es capaz de ahuyentarlos sin recurrir a insecticidas ni repelentes químicos. La citronela no es un invento reciente, los griegos y los romanos empleaban estas plantas para librarse de estos insectos. Hoy en día es popularmente conocida como uno de los repelentes naturales más utilizados. Pero ¿por qué huyen de esta fragancia? La citronela contiene compuestos naturales, como el citronelol y el geraniol, ambos desprenden un aroma fuerte, agradable para nosotros, pero muy desagradable para los mosquitos, ya que, altera su sistema sensorial y dificulta la localización de sus posibles víctimas. Además, el intenso aroma cítrico de la citronela enmascara los olores corporales humanos que tanto atraen a los mosquitos, como el dióxido de carbono que desprendemos al respirar y el ácido láctico presente en el sudor».

Siguiendo con la misma explicación desde Plantabo nos dan algunos consejos que podemos poner en práctica para conseguir lo que necesitamos:

Ubicación: La citronela prefiere lugares soleados y bien drenados. Puedes plantarla en tu jardín o en macetas para terrazas y balcones.

Riego: Asegúrate de mantener la tierra húmeda, pero no encharcada. Un riego moderado es suficiente.

Poda: Recorta las hojas regularmente para fomentar un crecimiento frondoso y saludable.

No sólo las podemos poner en el jardín o en las terrazas, podemos hacer con esta citronela con olor del todo especial para repeler mosquitos y moscas un uso que quizás nos costará visualizar.

Repelente Natural: Coloca macetas de citronela cerca de las áreas donde sueles pasar tiempo, como patios, puertas y ventanas. Su aroma mantendrá alejados a los mosquitos de forma efectiva.

Aceite Esencial: Extrae el aceite de las hojas y mézclalo con tu loción corporal o utilízalo en difusores para potenciar su efecto repelente.

A partir de ahora, puedes alejar por completo a estos insectos de una forma que quizás hasta la fecha no sabías que podrías poner en práctica.