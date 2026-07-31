Napoleón Bonaparte: «Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error»

Pocas figuras históricas han dejado una huella tan profunda en la estrategia militar como Napoleón Bonaparte. Sus campañas fueron estudiadas durante generaciones en academias militares de todo el mundo y muchas de sus reflexiones continúan citándose en ámbitos que van mucho más allá del campo de batalla. «Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error». La frase resume una idea sencilla, pero de enorme trascendencia, ya que en ocasiones, intervenir demasiado pronto puede beneficiar al adversario más que perjudicarlo. Más de dos siglos después, esta enseñanza sigue aplicándose en la política, la economía, el deporte e incluso la negociación empresarial.

Una lección nacida de la estrategia

Napoleón entendía que la guerra no consistía únicamente en la fuerza de los ejércitos, sino también en saber interpretar los movimientos del rival. Para el emperador francés, un enemigo que toma malas decisiones termina debilitándose por sí mismo. Actuar precipitadamente para corregir esos errores o alterar su estrategia podía darle la oportunidad de reaccionar y reorganizarse.

Durante las Guerras Napoleónicas, el líder francés destacó por su capacidad para aprovechar los fallos logísticos, tácticos y organizativos de sus adversarios. Su rapidez para identificar esos momentos de vulnerabilidad fue una de las razones por las que logró imponerse en batallas tan decisivas como Austerlitz o Jena, consideradas todavía hoy ejemplos clásicos de estrategia militar.

Del campo de batalla a la empresa

Aunque la frase nació en un contexto bélico, numerosos expertos en liderazgo consideran que su significado puede trasladarse al mundo empresarial. En estrategia competitiva, intervenir impulsivamente ante cada movimiento de un competidor puede llevar a cometer errores innecesarios. En cambio, observar con calma, analizar la situación y actuar en el momento adecuado suele ofrecer mejores resultados.

Especialistas en negociación, como los profesores de la Harvard Business School, destacan la importancia de no responder de forma automática a cada decisión de la otra parte. Comprender los errores del interlocutor y esperar el instante oportuno para negociar puede convertirse en una ventaja significativa sin necesidad de recurrir al enfrentamiento directo.

Más de dos siglos después de la muerte de Napoleón Bonaparte, su reflexión continúa utilizándose como ejemplo de pensamiento estratégico. No invita a aprovecharse del error ajeno por simple oportunismo, sino a recordar que actuar sin analizar la situación puede ser tan perjudicial como no actuar en absoluto.