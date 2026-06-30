Una soltera de ‘First Dates’, descolocada ante la inesperada confesión de su cita: «Hay cosas que…»

La pasada noche del 29 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular formato se encuentra emitiendo su mítica edición de verano. Por lo que los participantes no dudan en probar el jacuzzi que ofrece el reservado. Una situación que se pudo comprobar también con la cita de Genis y Sofía. El soltero se presentó como un joven de 30 años al que conocen como El rey de las tarimas. «Me gusta que las chicas empiecen a grabarme y en su intimidad se toquen. Cuando bailo tengo el pene muy grande, eso parece un tiburón», dijo.

Como fue el primero en llegar al local del amor, fue recibido por Carlos Sobera. Así pues, el soltero no dudó en ponerse a bailar frente al presentador y Matías Roure, el barman del local. «Tuvimos que esperar 10 años para el mejor momento de First Dates», comentó él. Así pues, minutos después, llegó la cita de Genis, Sofía. La soltera se presentó como una influencer, de 26 años, procedente de Murcia. Ambos participantes intentaron conocerse un poco antes de pasar a su mesa en el restaurante, pero la personalidad de Genis no encajaba con la de Sofía.

Sofía se sincera con su cita de ‘First Dates’: «Solo se pueden tirar eructos los hombres, ¿O qué?»

La soltera mostró que era una gran apasionada del limón. Pues, se lo ponía a todas sus bebidas. Un gesto con el que tenía a Genis sorprendido. Y es que, aunque él no es muy amante de ello, se la imaginó exprimiendo el limón en su cuerpo desnudo. Una fantasía que terminó segundos después, cuando Sofía se tiró un eructo. «Solo se pueden tirar eructos los hombres, ¿O qué?», le dijo ella.

La velada estaba siendo bastante particular entre los solteros. De hecho, los comensales que se encontraban al lado de ellos no podían evitar reírse al escuchar algunas de las ocurrencias del joven. «Cualquier día te suelto algo del miembro», le espetó el soltero a su cita. Unas palabras con las que también hizo referencia a su sentido del humor. «Pensaba que te referías a algo relacionado con el pecho… Me he emparanoiado (…) La verdad es que a veces es mejor no enterarse de algo; hay cosas que preferiría no saber», admitía ella.

Tras ello, los comensales apostaron por trasladarse hasta el reservado para tener un poco más de intimidad. Un lugar donde se pusieron en traje de baño y disfrutaron del jacuzzi, pero la soltera se quedó tan impresionada con el bañador de su cita que no pudo centrarse en nada más. Y es que, además, el participante le mostró su famoso movimiento de caderas. Una situación que tenía a Sofía un poco incómoda. Por ello, no es de extrañar que en la decisión final de First Dates no hubiera opción a segundas oportunidades.