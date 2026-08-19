Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, sobre la superación: «Siempre parece imposible hasta que se hace»

«Siempre parece imposible hasta que se hace». Esta frase, atribuida a Nelson Mandela resume su manera de entender la vida: aquello que parece inalcanzable puede convertirse en realidad cuando existe determinación, paciencia y voluntad para seguir adelante. No se trata de negar las dificultades, sino de comprender que el verdadero límite aparece cuando se decide que algo es imposible antes siquiera de haberlo intentado.

La vida de Nelson Mandela estuvo marcada por la lucha contra el apartheid, un sistema de segregación racial que durante décadas condicionó profundamente la vida de millones de personas en Sudáfrica. Su oposición a aquel sistema le llevó a pasar 27 años en prisión, una experiencia que puso a prueba su resistencia física y emocional. Sin embargo, ni siquiera el encarcelamiento lo alejó de sus ideales.

«Siempre parece imposible hasta que se hace»

Para Nelson Mandela, superar una dificultad no significaba que esta desapareciera por arte de magia. Era necesario mantener la convicción de que el cambio podía producirse incluso cuando las circunstancias parecían demostrar lo contrario.

Por eso, esta reflexión no debería interpretarse como una invitación a pensar que todo es fácil, sino que su verdadero significado se puede encontrar precisamente en lo contrario: algunas metas son extremadamente difíciles, pero su dificultad no hace que sean imposibles de alcanzar. Esta perspectiva resulta especialmente importante en la sociedad actual, que suele mostrar los resultados, pero pocas veces enseña todo el camino que existe detrás de ellos.

Los principios de Nelson Mandela se pueden resumir en cinco puntos:

La educación es una de las herramientas más poderosas que existen para transformar el mundo y abrir el camino hacia una sociedad más justa.

La fuerza de la acción colectiva puede llegar a cambiar profundamente una sociedad e incluso provocar la caída de gobiernos cuando las personas se unen por una causa común.

La pobreza no es un fenómeno inevitable ni algo que forme parte de la naturaleza humana. Ha sido creada por las propias sociedades y puede combatirse y eliminarse mediante la acción de las personas.

Debemos colocar la erradicación de la pobreza entre las principales prioridades de la humanidad. Es necesario recordar que todos compartimos una misma condición humana.

La muerte forma parte inevitable de la existencia. Cuando una persona ha cumplido con aquello que considera su deber hacia su pueblo y su país, puede afrontar el final con tranquilidad.

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