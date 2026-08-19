Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, sobre la superación: «Siempre parece imposible hasta que se hace»
La frase de Mandela que los más poderosos del mundo llevan décadas intentando ocultar
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«Siempre parece imposible hasta que se hace». Esta frase, atribuida a Nelson Mandela resume su manera de entender la vida: aquello que parece inalcanzable puede convertirse en realidad cuando existe determinación, paciencia y voluntad para seguir adelante. No se trata de negar las dificultades, sino de comprender que el verdadero límite aparece cuando se decide que algo es imposible antes siquiera de haberlo intentado.
La vida de Nelson Mandela estuvo marcada por la lucha contra el apartheid, un sistema de segregación racial que durante décadas condicionó profundamente la vida de millones de personas en Sudáfrica. Su oposición a aquel sistema le llevó a pasar 27 años en prisión, una experiencia que puso a prueba su resistencia física y emocional. Sin embargo, ni siquiera el encarcelamiento lo alejó de sus ideales.
«Siempre parece imposible hasta que se hace»
Para Nelson Mandela, superar una dificultad no significaba que esta desapareciera por arte de magia. Era necesario mantener la convicción de que el cambio podía producirse incluso cuando las circunstancias parecían demostrar lo contrario.
Por eso, esta reflexión no debería interpretarse como una invitación a pensar que todo es fácil, sino que su verdadero significado se puede encontrar precisamente en lo contrario: algunas metas son extremadamente difíciles, pero su dificultad no hace que sean imposibles de alcanzar. Esta perspectiva resulta especialmente importante en la sociedad actual, que suele mostrar los resultados, pero pocas veces enseña todo el camino que existe detrás de ellos.
Los principios de Nelson Mandela se pueden resumir en cinco puntos:
- La educación es una de las herramientas más poderosas que existen para transformar el mundo y abrir el camino hacia una sociedad más justa.
- La fuerza de la acción colectiva puede llegar a cambiar profundamente una sociedad e incluso provocar la caída de gobiernos cuando las personas se unen por una causa común.
- La pobreza no es un fenómeno inevitable ni algo que forme parte de la naturaleza humana. Ha sido creada por las propias sociedades y puede combatirse y eliminarse mediante la acción de las personas.
- Debemos colocar la erradicación de la pobreza entre las principales prioridades de la humanidad. Es necesario recordar que todos compartimos una misma condición humana.
- La muerte forma parte inevitable de la existencia. Cuando una persona ha cumplido con aquello que considera su deber hacia su pueblo y su país, puede afrontar el final con tranquilidad.
Las mejores frases de Nelson Mandela
- «Siempre parece imposible hasta que está hecho»
- «La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo»
- «No hay pasión en jugar pequeño; en conformarse con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir»
- «La libertad no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás»
- «Después de subir una gran colina, uno encuentra que hay muchas más colinas para subir»
- «Un ganador es un soñador que nunca se da por vencido»
- «La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre»
- «Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión»
- «El dinero no va a crear éxito, la libertad lo hará»
- «Vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo escuchase»
- «La valentía no es la ausencia de miedo, es inspirar a los demás a ver más allá»
- «Que tus opciones reflejen tus esperanzas, no tus miedos»
- «Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo»
- «No existe nada llamado libertad parcial»
- «La educación es el gran motor del desarrollo personal»
- «Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo; entonces él se vuelve tu compañero»
- «La pobreza puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos»
- «Un hombre que le arrebata la libertad a otro es un prisionero del odio, está encerrado tras los barrotes del prejuicio y de la estrechez mental»
- «La bondad del hombre es una llama que se puede ocultar pero que nunca se apaga»
- «Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia»
- «Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos»
- «Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos más distinguidos, sino a los que menos lo son»
- «Detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, venga de un hombre negro o un hombre blanco»
- «Los niños no solo son el futuro de la sociedad sino el futuro de las ideas»
- «La posición que ocupas depende de donde te sientes»
- «El futuro de una nación es tan prometedor como la próxima generación de ciudadanos»
- «Una preocupación fundamental por los demás en nuestras vidas individuales y comunitarias contribuiría en gran medida a hacer del mundo el mejor lugar con el que tan apasionadamente soñamos»