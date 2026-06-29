El aire acondicionado tiene los días contados: esta es la fecha para el fin de su comercialización según Europa

En pleno verano, muchos hogares españoles recurren al aire acondicionado como aliado para combatir las altas temperaturas, tanto por el día como por la noche, para poder conciliar el sueño. La Unión Europea (UE) ha puesto en marcha una estrategia de regulación de estos aparatos con el fin de reducir la contaminación de algunos modelos.

Dichos modelos se definen por las moléculas que desprenden durante su funcionamiento. Estas moléculas del aire acondicionado tienen un impacto medioambiental de los gases refrigerantes sintéticos conocidos como hidrofluorocarburos (HFC). Estos gases no dañan directamente la capa de ozono, pero poseen un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) miles de veces superior al dióxido de carbono.

Razones de la estrategia

La Unión Europea ha decidido lanzar el conocido F-Gas. Un reglamento que establece restricciones progresivas para la comercialización de aires acondicionados con gases fluorados. Estas prohibiciones se darán entre los años 2026 y 2035 y la UE se ha propuesto terminar con todos los HFC en el 2050.

La UE fundamenta la creación de este reglamento, que afectará a la comercialización de muchas empresas, en tres pilares:

Efecto invernadero : Los modelos que se pretenden prohibir desechan gases comunes como el R410A o el R32 que retienen de manera excesiva el calor en la atmósfera. Para poner en contexto, un kilogramo de estos gases puede contaminar tanto como conducir un coche moderno durante miles de kilómetros.

: Los modelos que se pretenden prohibir desechan gases comunes como el R410A o el R32 que retienen de manera excesiva el calor en la atmósfera. Para poner en contexto, un kilogramo de estos gases puede contaminar tanto como conducir un coche moderno durante miles de kilómetros. Pacto Verde Europeo : La UE ha transformado sus objetivos climatológicos en obligaciones legales, con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Eliminar los HFC es un objetivo fundamental.

: La UE ha transformado sus objetivos climatológicos en obligaciones legales, con el fin de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Eliminar los HFC es un objetivo fundamental. Tecnologías limpias: La normativa obliga a los fabricantes a innovar y migrar hacia refrigerantes naturales como el propano, el amoniaco o el propio CO2.

¿Cómo sé si mi aire tiene moléculas prohibidas?

Todos los aires acondicionados tienen una pegatina plateada o blanca con sus datos técnicos pegada en uno de los laterales de la máquina exterior. En primer lugar, debemos buscar las siglas: «refrigerant», «gas», «type» o «ref». Al lado de estas siglas, encontrarás una letra R seguida de un número (por ejemplo: R32 o R410A).

En caso de no poder acceder al aparato exterior, puedes revisar el aparato interior o consultar el manual del usuario o factura.

Las moléculas cuya comercialización se prohibirá este año 2026 serán los R404A y los R507, y para el año que viene, el R410A y el R407C. En los años posteriores quedarán fuera de la ley el R32 (2029) y cualquier gas sintético fluorado (HFC); en 2032 quedará fuera del mercado. Para 2035, se esperará que no se comercialicen todos los gases fluorados en sistemas partidos.

Usuarios que tienen un modelo prohibido

La legislación de la UE busca aplicar prohibiciones en la comercialización. No existe obligación legal de retirar los aparatos ya instalados en casa. Los consumidores pueden seguir utilizándolos con normalidad. El único cambio directo podrá producirse en caso de avería del aparato o fuga de gas, donde el técnico encargado de su reparación deberá emplear obligatoriamente gases reciclados o regenerados autorizados.