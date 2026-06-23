¿Es caro dormir con el aire acondicionado encendido? Un técnico explica cuál es el verdadero problema

Las noches tropicales en España ya son una realidad en el país. De hecho, la ola de calor que sufrimos lo está agudizando en este mes de junio y posiblemente dure los dos meses de verano. Es por ello que en muchos hogares españoles ya se empiezan a encender los primeros aires acondicionados, pero a la vez surge un gran dilema: la conveniencia de dejar encendido el aparato toda la noche o ir alternando su uso, lo cual supondría un incremento en la factura de la luz.

El técnico de climatización, Carlos Llull, responde a este dilema con un caso. “Imagínate que son las diez de la noche, la habitación está a 29 grados y programas el aire acondicionado a 24 grados”, explica. Es importante comentar que los aparatos reducen su potencia una vez que alcanzan la temperatura indicada.

Sin embargo, si se decide apagarlo, el experto detalla que “la habitación volverá a calentarse, las paredes acumulan calor y a las tres de la mañana, lo vuelves a encender porque te despiertas sudando”. Esa es la clave para Llull, quien añade que “muchas veces el problema no es cuánto consume el aire acondicionado; el problema es cuánto calor entra en la vivienda, porque si tienes poco aislamiento o el sol pegando todo el día, el equipo va a tener que trabajar muchísimo más”.

Equipos inverter

Lo que intenta explicar Carlos Llull es que los sistemas de climatización (sistemas inverter) modernos ajustan la potencia y la velocidad del motor: “No consumen el cien por cien toda la noche, ya que cuando alcanzan la temperatura se regulan y consumen mucho menos”.

Asimismo, en base a su experiencia como técnico de climatización, se atreve a decir que en un supuesto de “una máquina de una potencia máxima de 1500 vatios” en funcionamiento durante las ocho horas de la noche “podría costar alrededor de un euro en electricidad”. Es decir, que sería un precio ínfimo y para nada prohibitivo para el bolsillo de la clase media y, además, permite pasar una buena noche.