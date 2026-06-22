El aire acondicionado tiene los días contados y su sustituto ya lo conoces: sólo tienes que poner el ventilador en ésta parte de tu casa para acabar con el calor

Durante los episodios donde las temperaturas sean muy altas, mantener la casa lo más fresca posible es casi una obligación. El aire acondicionado se vuelve algo imprescindible para poder sobrellevarlo y, ante una sensación de bochorno, la reacción más lógica es encender el ventilador. Sin embargo, hay personas que optan por un método que pocos conocen.

Se trata de situar el ventilador frente a una ventana abierta, mirando hacia el exterior. Para entender por qué funciona este sistema, hay que partir de que este instrumento no enfría, solo mueve el aire. Si lo encendemos en una zona donde lleva todo el día recalentándose, lo único que pasará será que se remueva el aire sofocante, sin lograr que la temperatura baje.

Al orientar el ventilador hacia la calle, cambiamos su función. En lugar de remover el aire interior, se convierte en una especie de “extractor” que mueve el calor acumulado hacia fuera. Al expulsar el aire por la ventana, se produce una caída de la presión dentro de la casa. Esta técnica es muy útil en pisos donde la distribución de las habitaciones no genera corrientes de forma natural.

La clave

Para que esta estrategia funcione, el aire de la calle debe estar más frío que el que hay en el interior de la casa. Los mejores momentos son a primera hora de la mañana o durante la noche; en las horas centrales del día, la medida más eficaz sigue siendo la tradicional: cerrar las ventanas y bajar las persianas por completo.

El éxito del método también depende de la posición del ventilador. El error más común es pegarlo directamente al cristal. Los expertos aconsejan que, para que funcione, hay que separar el ventilador entre un metro y un metro y medio del marco de la ventana. Es evidente que nunca igualará un ventilador al frío artificial de un aire acondicionado, pero posicionar un ventilador de esta manera puede ayudar a reducir de forma notable el calor en casa.