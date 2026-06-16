Colas en Action a partir de hoy por el ventilador de techo con luz LED más barato del verano por sólo 27,95 euros
Si buscas un ventilador distinto para este verano nada como hacerte con este modelo de Action
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Ahora que ya estamos en ese periodo de meses de calor, cualquier solución para mantener la casa fresca se vuelve casi imprescindible, sobre todo si no se quiere depender del aire acondicionado. En ese contexto, los ventiladores de techo han vuelto a ganar protagonismo, especialmente aquellos que combinan varias funciones en un solo dispositivo tal y como ocurre con el ventilador que ya está en Action y que está arrasando.
Se trata de un ventilador de techo con luz LED que se vende como decimos en las tiendas de Action y que ha empezado a generar bastante interés por su precio y sus características. Por este motivo, desde hoy, no es raro ver más movimiento en tienda alrededor de este producto. Y es que, por menos de 30 euros, ofrece algo que normalmente cuesta bastante más ya que te permite evitar el calor en casa y además lo hace con mucho estilo.
El ventilador de techo con luz que arrasa en Action
El modelo es el ventilador de techo con luz LED de la marca LSC, que Action ha puesto a la venta por 27,95 euros. A simple vista, ya destaca por su diseño compacto y bastante discreto, pensado para integrarse en habitaciones sin llamar demasiado la atención. Pero lo que realmente lo diferencia es que combina ventilador y lámpara en un mismo aparato, algo que cada vez se ve más en pisos pequeños o en estancias donde no sobra el espacio. En lugar de tener dos dispositivos separados, aquí todo queda integrado en el techo.
La luz LED alcanza hasta 1.800 lúmenes, suficiente para iluminar una habitación con bastante intensidad. Además, permite ajustar el tono, algo que viene bien para cambiar el ambiente según el momento del día, desde una luz más fría para trabajar hasta otra más cálida para descansar.
Un tamaño pensado para pisos y habitaciones pequeñas
Este ventilador tiene un diámetro de unos 45 centímetros, lo que lo sitúa en la categoría de modelos compactos y está pensado claramente para dormitorios, salones pequeños o habitaciones donde no cabe un ventilador grande o donde no interesa ocupar espacio con modelos de pie. En muchos pisos, especialmente en ciudades, este detalle marca bastante la diferencia.
Al ir instalado en el techo, no estorba y permite que el aire se reparta de forma más uniforme. No lanza el aire sólo hacia un lado, como ocurre con los ventiladores tradicionales, sino que lo mueve por toda la estancia. En verano, esto se nota bastante, sobre todo por la noche, cuando lo que se busca es una sensación de frescor constante sin ruido excesivo ni corrientes molestas.
Mando a distancia y uso sencillo en el día a día
Otro de los puntos que están gustando es el mando a distancia con el que podemos controlar la velocidad del ventilador (en tres niveles distintos) y también la iluminación sin tener que levantarse. Es algo sencillo, pero que al final se agradece en el uso diario, sobre todo en dormitorios.
Además, el motor tiene una potencia moderada, en torno a los 30W, lo que significa que el consumo es bastante contenido en comparación con otros sistemas de climatización más potentes. No sustituye a un aire acondicionado, pero sí ayuda a hacer el ambiente más llevadero sin que la factura suba demasiado. Y eso, tal y como está el precio de la luz, es algo que cada vez se tiene más en cuenta.
Un ventilador que es todo un éxito en tiendas Action
Por menos de 30 euros, es complicado encontrar un ventilador de techo con luz incluida y mando a distancia. Normalmente, este tipo de productos se mueve en cifras bastante más altas, incluso duplicando o triplicando ese precio. A eso se suma que no requiere grandes complicaciones para su uso. Está pensado para instalarse de forma relativamente sencilla y empezar a funcionar sin demasiados ajustes. No es un producto técnico ni complejo.
Y en verano, cuando el calor llega de golpe, muchas personas buscan precisamente eso: algo rápido, barato y que funcione desde el primer día. También influye el efecto llamada que suele darse en este tipo de tiendas. Cuando un producto destaca por precio, la gente no se lo piensa demasiado y eso acaba generando esa sensación de prisa por comprarlo antes de que se agote.
En definitiva, este ventilador no es un producto de gama alta ni pretende serlo. No tiene funciones avanzadas ni potencia comparable a otros sistemas, pero sí que ofrece ventilación suficiente para una habitación, una luz integrada que evita tener que poner otra lámpara y un consumo bajo que permite usarlo durante horas sin preocuparse demasiado. Y todo eso, por un precio que hace que muchos se lo planteen sin pensarlo demasiado y más ahora en verano, cuando lo que se busca es algo rápido y efectivo.