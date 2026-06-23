Mientras España se derrite por la primera ola de calor del verano, Mario Picazo tiene buenas noticias porque llega un alivio térmico y queda poco: «Se ve un claro descenso»

Mario Picazo tiene buenas noticias, llega un alivio térmico y queda poco, se ve un claro descenso que deberemos tener en consideración, España se derrite por la primera gran ola de calor del verano. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en estos días. Un cambio que puede convertirse en la antesala de algo más. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es momento de poner en práctica un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno, es hora de saber qué es lo que nos esperará en un tiempo de verano que ya está causando estragos y que puede sumergirnos en lo peor de unas cifras que ponen los pelos de punta.

Se empieza a ver un alivio térmico para el que queda poco

Es hora de empezar a prepararse para unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración algunos cambios. Es hora de poner en consideración este cambio de tendencia que puede ser esencial.

Esta primera gran ola de calor que tenemos por delante y que puede convertirse en un problema para todos. Con el tiempo de estas jornadas en las que las altas temperaturas se convierten en uno de los elementos más problemáticos que vamos a ver llegar.

Este tiempo que nos estará esperando en estas jornadas que veremos materializarse puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro que puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de poner en práctica algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Una novedad que podría alejarnos de unos días en los que el país se ha convertido en un auténtico horno. Mario Picazo sabe muy bien lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible.

Mario Picazo trae buenas noticias ante lo que llega

El cambio de tendencia que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada gesto cuenta de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una forma que jamás hubiéramos imaginado.

Tal y como nos explica este experto que deberemos tener en consideración a partir de ahora: «El fin de semana podría llegar con tiempo más inestable si se acaba cumpliendo la predicción de una posible DANA que llegaría por el suroeste de la península. De ser así, entre el viernes y el domingo tendríamos precipitaciones tormentosas, localmente intensas, en zonas de Extremadura, del oeste de Andalucía y de otras provincias del noroeste y del centro peninsular. Buena parte de la actividad tormentosa llegará durante la segunda mitad del día, mientras que en el resto de España los cielos estarán más despejados, sin descartar alguna nube de evolución por la tarde».

Siguiendo con la misma explicación: «Ya se ha notado cómo las temperaturas han ido subiendo este fin de semana y, a lo largo de la semana, lo harán aún más. Aunque arrancamos la semana con valores de temperatura máxima casi el doble en el suroeste que en el norte, a lo largo de la semana irán subiendo progresivamente. En el sur se espera que lleguen a rondar los 40ºC en zonas del valle del Guadalquivir, mientras que en el norte las máximas subirán situándose cerca de los 25ºC en algunas zonas de la costa cantábrica».

Esta ola de calor tiene los días contados, pero sobre todo, deberemos estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser claves en estas jornadas que tenemos por delante: «Destacan también las mínimas que, en muchas capitales de la mitad sur peninsular, se quedarán con valores de noches tropicales e incluso, en algunos casos, se acercarán a valores de noches ecuatoriales en parte debido a las elevadas temperaturas del agua del mar que ya se registran en el Mediterráneo y Atlántico».

Tocará esperar unas horas para acabar obteniendo aquello que queremos un cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas que tenemos por delante. Un giro radical que acabará siendo el que media España espera para hacer realidad estas noches de descanso imprescindible en estas jornadas que tenemos por delante.