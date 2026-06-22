Roberto Brasero y Mario Picazo coinciden: «El lunes y martes las temperaturas pueden llegar a los 43ºC»

El lunes y el martes las temperaturas pueden llegar a los 43ºC, un aumento de las temperaturas que pone de acuerdo y en alerta a los meteorólogos Mario Picazo y Roberto Brasero. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Será el momento de tener en consideración un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podría acabar siendo una realidad.

Estas temperaturas pueden llegar a unas cifras que, sin duda alguna podremos empezar a visualizar en estas próximas jornadas, de tal manera que tendremos que ver llegar este cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días. Con la llegada del verano, nos damos cuenta de lo que puede pasar en breve. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en un problema para muchos. Será el momento de estar pendientes de un inicio de semana festiva en la que todo puede ser posible. Esta previsión del tiempo pone los pelos de punta.

Coinciden Roberto Brasero y Mario Picazo

Mario Picazo y Roberto Brasero coinciden ante lo que está por llegar. Un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar nada más ha llegado este verano en el que todo puede pasar, empezando por unas cifras que pueden ser esenciales que tengamos en consideración.

Estos expertos son los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que quizás tendremos que visualizar un destacado cambio de tendencia en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta de una manera excepcional.

Todos están pendientes de unos mapas del tiempo que parece que no traen buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Lo que puede pasar en breve, es un cambio de tendencia que, sin duda alguna acabaremos teniendo en consideración, en estos días en los que cada gesto cuenta y puede convertirse en algo especialmente complicado.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el tiempo será noticia y lo hará en unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos espera antes de salir de casa. Estas cifras no son demasiado buenas y pueden ir a peor.

El lunes y el martes las temperaturas pueden llegar a los 43ºC

Lo que parecía imposible, se ha convertido en algo habitual, tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Recién iniciado el verano nos enfrentamos a una serie de temperaturas que pueden ser esenciales que tengamos en cuenta antes de salir de casa.

Tal y como nos explican estos expertos, empezando por Roberto Brasero desde Antena 3: «Pero lo interesante estará en unas temperaturas que subirán mañana sábado y seguirán subiendo también el domingo. De momento este sábado, según la previsión, las temperaturas máximas podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El domingo subirán ligeramente en general (salvo algún descenso en Huelva) y notablemente en Galicia y el Cantábrico, donde tendrán un día muy caluroso. AEMET ha lanzado un aviso especial por ola de calor donde adviertes que se alcanzarán “los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde con baja probabilidad podrían rozarse los 42 ºC de forma local. Se alcanzarán los 35-37 ºC de forma generalizada en el resto del interior peninsular y de Baleares, sin descartar que en Mallorca puedan alcanzarse los 39 ºC. Es probable que se produzcan tormentas en los sistemas montañosos, secas o con escasa precipitación, que podrían dar lugar a rachas muy fuertes».

Una previsión que coincide con la de Mario Picazo desde El Tiempo: «La situación que ya nos ha estado afectando este fin de semana se notará también durante el arranque de la semana. Una dorsal anticiclónica que mantiene la entrada de aire caliente del este el norte de África y muchas horas de insolación para hacer de este un arranque de verano con valores propios de finales de julio o primeros de agosto. Las temperaturas tanto diurnas como nocturnas van a estar bien por encima de la media, aunque bajen algo. De nuevo se esperan máximas de más de 40 grados en varias capitales como Córdoba, Sevilla, Badajoz, las habituales, pero también en otras como Zaragoza, Logroño, Madrid o Bilbao, donde a estas alturas de junio no es habitual».

Con un tiempo que puede ser noticia: «Aparte de las máximas elevadas, también se detectan en el mapa, temperaturas mínimas elevadas. Hay noches tropicales con más de 20 grados de mínima y en algunas capitales como Barcelona o Palma de Mallorca donde el mercurio no acaba de bajar a valores más normales. Esa tropicalidad del clima llega en parte gracias a la presencia de anomalías de temperatura del agua del mar de 2 a 4 grados por encima de la media tanto en las aguas del Atlántico como del Mediterráneo».