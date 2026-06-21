Roberto Brasero, meteorólogo, alerta sobre la ola de calor a partir del domingo 21: «Muy parecido a julio y agosto»

Una ola de calor que llega a partir de este mismo domingo 21 hace saltar la alerta de Roberto Brasero que ya adelanta que es un calor muy parecido a julio y agosto. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría sumergirnos de lleno en algunas novedades importantes.

Este experto no duda en acercarnos ante lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de elementos que hasta el momento desconocíamos. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna tenemos por delante y pueden acabar siendo esenciales que tengamos en consideración. Lo que puede pasar en estas fechas pone los pelos de punta, sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos a finales de junio, será algo muy parecido a julio y agosto, con una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Este meteorólogo lanza una importante advertencia que deberemos tener en consideración.

Será muy parecido a julio y agosto

Este día que empezará una nueva ola de calor, nos sumergirá de lleno en una serie de detalles que pueden acabar siendo especialmente complicados de tener en consideración. Teniendo en cuenta las alturas del año que nos encontramos tenemos por delante una serie de elementos que nos hacen pensar en que tocará mirar el calendario una vez más.

Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos hará determinar qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que visualizar una serie de cambios importantes. En especial cuando descubrimos que las temperaturas no paran de subir.

Estos meses de verano que tenemos por delante pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En especial, en unos días en los que quizás hasta el momento nadie hubiera pensado que tendríamos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que este experto nos explica. El tiempo puede darnos alguna sorpresa a unas alturas del año en las que veremos como las temperaturas no dejan de subir hasta unas alturas nunca vistas.

Roberto Brasero alerta sobre la ola de calor de este domingo 21 de junio

Este meteorólogo no duda en lanzar una importante alerta sobre este fenómeno que vamos a ver en breve. Una importante ola de calor que llegará este domingo 21 de junio puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán esenciales que tengamos en consideración.

Tal y como nos explica Roberto Brasero: «Pero lo interesante estará en unas temperaturas que subirán mañana sábado y seguirán subiendo también el domingo. De momento este sábado, según la previsión, las temperaturas máximas podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El domingo subirán ligeramente en general (salvo algún descenso en Huelva) y notablemente en Galicia y el Cantábrico, donde tendrán un día muy caluroso. AEMET ha lanzado un aviso especial por ola de calor donde adviertes que se alcanzarán “los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde con baja probabilidad podrían rozarse los 42 ºC de forma local. Se alcanzarán los 35-37 ºC de forma generalizada en el resto del interior peninsular y de Baleares, sin descartar que en Mallorca puedan alcanzarse los 39 ºC. Es probable que se produzcan tormentas en los sistemas montañosos, secas o con escasa precipitación, que podrían dar lugar a rachas muy fuertes.».

Siguiendo con la misma explicación: «La ola de calor se prolongará hasta el miércoles, pero todavía habrá zonas donde puedan subir aún más las temperaturas. Según el aviso de la Agencia estatal de Meteorología, El lunes 22 es probable que las temperaturas continúen en ligero ascenso, especialmente en el interior del tercio oriental peninsular y Baleares, con descensos limitados únicamente en Galicia y Cantábrico, donde seguirán en valores altos. El martes podrá ser “el pico de la ola” con temperaturas en ascenso en el tercio occidental, y con pocos cambios en el resto. “Se alcanzarán temperaturas superiores a los 39-40 ºC en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interiores de Galicia y Cantábrico, sin descartar que se puedan alcanzar los 42 ºC en algunos puntos. Se espera que se alcancen los 37-39 ºC de forma generalizada en el interior peninsular y de Baleares, y los 40-42 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, sin descartar que puntualmente se alcancen los 44 ºC. Es probable que este día las tormentas secas sean más dispersas y queden más restringidas a sistemas montañosos del tercio norte” afirma la AEMET».