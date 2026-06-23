España ya ha superado los 40ºC pero la AEMET dice que lo peor todavía no ha llegado: alertas en estas comunidades

Dice la AEMET que lo peor todavía no ha llegada, las alertas en estas comunidades de España que han superado los 40ºC. Es hora de empezar a apostar algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de apostar este tipo de detalles que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

El tiempo pone en alerta determinadas comunidades que tendrán unas temperaturas muy por encima de lo que sería habitual en esta época del año. Los expertos del tiempo no dudan en ver algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con algunas novedades que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y estas altas temperaturas pueden ser un auténtico dolor de cabeza. Será mejor que nos empecemos a preparar para unos cambios que pueden marcar la diferencia en estos días de verano en los que vamos a ver lo peor de esta estación.

Se supera en España los 40ºC

Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que nos afectarán de lleno. En especial, en estos días en los que quizás la situación va cambiando por momentos y puede sumergirnos de lleno en un tiempo de verano que pone los pelos de punta.

La situación puede complicarse por momentos, a medida que avancemos hacia un cambio radical que puede acabar siendo el que nos afectará en unos días en los que las temperaturas son protagonistas. Lo que tenemos por delante, en unos días en los que tendremos que estar pendientes de estas alertas.

España se ha convertido en un horno en estos días en los que quizás tendremos que estar muy pendientes ante unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un giro radical que puede acabar generando estos días en los que las alertas estarán activadas.

El tiempo se convierte en un problema cuando las temperaturas llegan a unas cifras que quizás deberemos empezar a ver desde otro punto de vista. La ola de calor no se frena sino todo lo contrario.

La AEMET advierte de que llega lo peor y pone en alerta estas comunidades

El tiempo se convierte en el protagonista de una fiesta de San Juan que no llega para todos, de la misma forma, sino todo lo contrario. Nos enfrentamos a un giro radical que puede establecer algunos cambios destacados que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

La AEMET no duda en poner sobre la mesa esta situación del todo inesperada: «Continúa la ola de calor con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur. En la Península y Baleares los cielos estarán poco nubosos, aunque con nubes altas, excepto por la presencia de nubes bajas matinales en los litorales del noroeste y del Ampurdán. Se espera el desarrollo de nubes de evolución en los sistemas montañosos de la mitad norte, especialmente en el noroeste, con la formación de tormentas aisladas y chubascos puntuales; sin descartarlas en zonas de la Ibérica. En Canarias se esperan nubes en el norte de las islas con precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas, y poco nuboso o despejado en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental. Calima débil que afectará a la Península. Se espera que continúen las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el litoral de la mitad este y Baleares y ascensos en la mitad oeste, que en los litorales del Cantábrico occidental se esperan notables. Predominio de ascensos ligeros de las mínimas. Es probable que se superen los 35 grados de forma generalizada en la Península y Baleares, salvo en algunos litorales y montañas; los 38-40 grados en amplias zonas del interior peninsular, y los 40-42 grados, puntualmente en el interior del Cantábrico, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en amplias zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Ligeros descensos de las máximas en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy altas, pudiendo alcanzarse los 38 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, los 40-42 grados en el interior del Cantábrico, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Ascensos notables en los litorales del Cantábrico occidental. Tormentas y/o chubascos localmente fuertes en el norte peninsular. Viento en general flojo de dirección variable en el interior peninsular, con predominio de la componente sur. Flojo del este en el Mediterráneo y Baleares, con levante moderado y con intervalos de fuerte en el Estrecho y Alborán. Viento moderado del nordeste en las costas gallegas. En Canarias, alisio moderado».