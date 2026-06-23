Soleado y cálido se presenta el día en buena parte de la provincia, con cielos poco nubosos durante la mañana y un leve descenso de las temperaturas en la tarde. En el Prepirineo hay posibilidades de chubascos dispersos y tormentas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 23 de junio

Barcelona: cielo parcialmente nublado y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente este espléndido día en Barcelona, luciendo un suave manto de nubes que favorecerá momentos de sol y temperamento cálido. Con temperaturas que oscilarán entre los 23°C por la mañana y alcanzarán un generoso 32°C por la tarde, el ambiente se siente ligero a pesar de la humedad, que en ocasiones puede llegar a ser algo notable. El viento, soplando desde el sureste a unos 10 km/h, brinda un respiro refrescante, aunque es recomendable estar preparado para algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Ya por la tarde, la luz del sol se mantendrá hasta casi las 21:30, brindando una jornada luminosa ideal para disfrutar al aire libre. No se anticipan lluvias, así que se pueden planear actividades sin preocuparse de chubascos inesperados. La sensación térmica podría acercarse al límite superior, haciendo que el calor se sienta un poco más intenso, así que es conveniente hidratarse bien y buscar la sombra cuando el sol esté en su apogeo.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y lluvias a la vista

Las calles de L’ Hospitalet de Llobregat despiertan con una atmósfera tensa, como si la naturaleza se preparara para un cambio drástico. Al amanecer, el cielo se presenta gris y amenazante, mientras un viento fuerte comienza a soplar, presagiando la llegada de lluvias. La jornada transcurre con temperaturas que alcanzarán los 33°C, aunque se sentirán más frescas debido a la brisa que roza los 30 km/h.

A medida que avanzan las horas, la tarde promete un contraste notable. Si bien la mañana se presenta suave, con una sensación térmica que puede alcanzar hasta 33°C, por la tarde se intensificará la inestabilidad y existe una probabilidad de lluvias que podría ser significativa. Con una humedad que podría llegar al 70%, es recomendable llevar un paraguas para estar preparados para cualquier eventualidad.

Cielo despejado y calor agradable en Badalona

Este primer día de octubre amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 24 grados. La brisa suave del sur, con vientos que alcanzan los 10 km/h, contribuirá a que la mañana se sienta fresca y agradable, sin probabilidad de lluvia. A medida que avanza el día, se espera que el sol alcance su cenit con una temperatura máxima en torno a los 32 grados, aunque la sensación térmica podría rozar los 34 grados, lo que hará que el ambiente se sienta caloroso y pesado por la alta humedad relativa.

Ya por la tarde, el cielo seguirá mostrando un aspecto despejado a parcialmente nublado, propiciando un clima ideal para disfrutar del exterior. Las temperaturas se mantendrán cálidas con un leve descenso hacia la noche y aunque las rachas de viento son suaves, no se prevén sorpresas en forma de lluvia, ya que la probabilidad se mantiene por debajo del 20% a lo largo de la jornada. Con más de 15 horas de luz, este día promete ser perfecto para aprovechar al máximo el tiempo libre.

Ambiente tranquilo y soleado con nubes en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo amable, con temperaturas que oscilan entre los 21 y 36 grados. La mañana comenzará despejada y, aunque se espera un leve aumento de nubes por la tarde, las posibilidades de lluvia son mínimas. El viento soplará de manera ligera, sin ser un inconveniente para disfrutar del día.

Es un momento perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre. El ambiente tranquilo invita a aprovechar el tiempo, ya sea disfrutando de un café en una terraza o dando un paseo por el parque.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET