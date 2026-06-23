Castilla y León: Cielo poco nuboso con riesgo de tormentas y viento fuerte, según AEMET

Hoy, 22 de junio de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso, con la presencia de nubes altas y cierta nubosidad de evolución a lo largo de la tarde. Existe la probabilidad de tormentas y chubascos ocasionales, que podrían ser localmente intensos, siendo menos comunes en el sureste de la región. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero a moderado ascenso, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento será variable, predominando del sur, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 22 de junio

Cielo cubierto con chubascos y brisas suaves en León

El cielo se despereza lento en León, mientras el sol comenzará a asomarse tímidamente por el horizonte a las 6:45. A lo largo de la mañana, disfrutaremos de temperaturas agradables en torno a los 22 grados, con un aire fresco que invita a salir. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que en la tarde-noche podría haber margen para algunos chubascos, sobre todo cuando el cielo se cubra y el viento sople del sureste a unos 15 km/h.

Con máximas que alcanzarán los 36 grados, la sensación térmica podría elevarse, haciendo que el ambiente se sienta un poco más cálido. A medida que el sol se acomode en su viaje, veremos cómo la humedad aumenta, aunque sigue sin llegar a ser demasiado pesada. Al caer la noche, el escenario se irá enfriando gradualmente, pero mantendrá una temperatura mínima confortable de 20 grados. Con la puesta del sol a las 22:03, la jornada se cerrará envuelta en un manto de nubes y unas suaves brisas.

Zamora: cielo variable con viento y posibles lluvias

El ambiente en Zamora despierta con un aire fresco, donde nubes grisáceas pululan amenazantes en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad. A medida que avanza la jornada, el cielo, inicialmente cubierto, irá alternando entre claros y sombras y el viento comenzará a hacerse notar, agitando las hojas de los árboles.

La mañana se presenta tranquila, con temperaturas que rondan los 25 grados, pero por la tarde se anticipan más cambios. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 40 km/h y existe una probabilidad de lluvia del 15%, que puede caer intensamente en la tarde-noche. La sensación térmica, que podría alcanzar los 39 grados, se torna agobiante, así que no olvides llevar paraguas y una chaqueta ligera para afrontarlo.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y calor fuerte

Este martes en Salamanca amanece con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima que ronda los 22°C, lo que promete un comienzo suave para la jornada. A medida que avanzan las horas, el sol, que saldrá a las 06:51, irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 37°C. A pesar de que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% en la tarde-noche, no se esperan sorpresas que alteren la serenidad del día.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el viento soplará desde el sur a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. La humedad relativa, que oscila entre el 15% y el 40%, mantendrá el ambiente en niveles cómodos. Con la puesta de sol prevista para las 21:58, Salamanca disfrutará de más de 15 horas de luz natural, ideal para aprovechar al máximo el día.

Valladolid: ambiente agradable con algo de sol

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilan entre los 23 y 39 grados y cielos que irán variando entre algo nubosos y despejados. Las probabilidades de lluvia son leves y el viento soplará de forma suave, sin causar molestias.

Un día así invita a disfrutar de un agradable paseo por la ciudad, con un ambiente propicio para llevar a cabo actividades al aire libre. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de conectar con el entorno y relajarse.

Cielo nublado y lluvia esperada en Burgos

La mañana en Burgos se presenta fresca, con un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar de un paseo. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 22 grados, creando un ambiente agradable. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente por la tarde-noche, cuando se esperan cielos más cubiertos y temperaturas que llegarán hasta los 37 grados.

Para aquellos que planeen salir, es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana y un paraguas por la tarde, ya que no se puede descartar algún chaparrón sorpresivo. Al caer la noche, el termómetro descenderá, haciéndonos sentir un ligero frescor que contrastará con el calor del día.

Palencia: cielo despejado con posibles chubascos

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 22 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio irá subiendo, alcanzando una máxima de 39 grados en la tarde, mientras el viento sopla del sureste a 10 km/h, brindando una sensación más cálida de hasta 39 grados.

Sin embargo, a pesar de este calor, la tarde podría traer algunas precipitaciones puntuales, ya que hay una leve probabilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas, mientras que la noche ofrecerá un descenso a 26 grados, creando un contraste agradable para culminar el día.

Ambiente fresco y soleado hoy en Ávila

Las primeras horas de la jornada en Ávila se presentan con un cielo despejado y un ambiente fresco, perfecto para disfrutar de un paseo matutino. La temperatura se sitúa alrededor de 23 grados, brindando una sensación agradable que promete mantener el buen ánimo de los avilenses.

A medida que avance el día, se espera que el buen tiempo continúe, alcanzando máximas de 21 grados en la tarde. El viento del sureste soplará moderadamente, añadiendo un toque de frescura al ambiente. No olvide llevar consigo una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán y el cielo seguirá claro, ofreciendo una velada ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Segovia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, donde los termómetros marcan 24 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta con una máxima prevista de 36 grados, acompañada por una suave brisa que sopla del sur a 25 km/h, lo que puede provocar sensaciones térmicas de hasta 37 grados.

De cara a la tarde, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra, ya que el sol se hará sentir fuertemente. La humedad, que fluctúa entre el 10% y el 40%, añade un toque de desafío para quienes decidan disfrutar del aire libre. La noche se presentará agradable, con temperaturas que bajarán a 29 grados.

Calor y posibles lluvias al atardecer en Soria

El amanecer en Soria promete un inicio de jornada sin lluvias y un cielo mayormente despejado que nos regalará una agradable temperatura de 20°C. A medida que avancen las horas, la calidez se irá incrementando, alcanzando una máxima de 37°C en la tarde, donde la sensación térmica podría llegar a ser incluso mayor, recordándonos que el verano aún se hace sentir.

Durante la tarde-noche, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, aunque no se espera que sea significativa. El cielo comenzará a nublarse, dejando paso a un ocaso donde disfrutaremos de unas impresionantes 15 horas de luz, alargando la jornada antes de que el sol se esconda a las 21:48. En definitiva, será un día caluroso que invitará a disfrutar de actividades al aire libre, pero atentos a la posible bajada de temperaturas y un ambiente más fresco por la noche.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET