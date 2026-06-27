Adiós al calor sin aire acondicionado: el invento de Lidl que está salvando el verano de miles de españoles que no pueden instalarlo

Estando ya en pleno verano y con días en los que las temperaturas están siendo muy elevadas, el aire acondicionado es la solución a la que se recurre en muchos hogares. Sin embargo, no todo el mundo puede (o no quiere) instalar un aire acondicionado en casa. A veces es por el precio, otras por las normas del edificio, y en muchos casos simplemente porque no merece la pena meterse en obras, de modo que se hace entonces necesario encontrar otras soluciones para mantenerse fresco y parece que Lidl tiene la solución.

Con temperaturas que superan los 30 grados e incluso más en toda España, no basta con un ventilador para refrescar la casa este verano, así que los climatizadores portátiles parece que están ganando terreno, y uno de de los que más se está viendo este verano es el modelo de Lidl, de la marca Tronic. Un aparato pensado para que lo podamos usar sin complicaciones y que, sin ser un aire acondicionado al uso, sí consigue bajar la temperatura en espacios concretos.

El climatizador de Lidl que te ahorrará usar el aire acondicionado

La ventaja más clara de un climatizador portátil como este que presenta Lidl es que no hay que instalar nada permanente. Se coloca, se conecta y listo. Viene con la manguera de salida de aire y una junta para la ventana, así que el montaje es bastante básico.

Eso hace que sea especialmente práctico en pisos de alquiler o en casas donde no se quiere tocar nada. Hoy lo usas en el salón, mañana en el dormitorio, y sin mayor problema. Además, es un aparato que se puede mover fácilmente ya que tiene ruedas y asas laterales, algo que parece un detalle menor hasta que tienes que cambiarlo de sitio en pleno verano. Sus medidas, en torno a 31 por 67 centímetros, tampoco son exageradas, así que no ocupa más de lo necesario.

Tres funciones en uno

Una de las cosas que más llaman la atención de este climatizador de Lidl es que no se queda sólo en enfriar ya que también es ventilador y deshumidificador. En modo refrigeración tiene una potencia de 2,0 kW (unos 7000 BTU), suficiente para habitaciones medianas. No es para enfriar toda una casa, pero sí para notar el cambio en una estancia donde el calor aprieta. Luego está la función de deshumidificación, que muchas veces se pasa por alto pero se agradece. Puede extraer hasta 1,5 litros de humedad por hora en condiciones altas, algo que se nota bastante cuando el ambiente está cargado. Y si no hace falta enfriar tanto, se puede usar como ventilador. Tiene dos velocidades y oscilación automática, lo justo para mover el aire sin complicaciones.

Uso sencillo, sin demasiadas vueltas

El climatizador se maneja desde un panel táctil con pantalla LED, bastante intuitivo y como no, incluye mando a distancia. La temperatura se puede ajustar entre 16 y 31 grados, así que hay margen para adaptarlo según el momento del día en el que lo queramos usar. Además, lleva termostato, lo que evita tener que estar cambiando la configuración constantemente. Y por último tiene también temporizador de hasta 24 horas, útil si quieres que se apague solo por la noche o que funcione solo en determinadas horas.

Consumo y ruido

Como todo aparato de este tipo, no es completamente silencioso. Puede llegar a unos 65 decibelios, que es más o menos lo habitual en climatizadores portátiles, de modo que hay que tener claro que se va a oír, aunque de la misma manera que escuchamos por ejemplo, un ventilador. En cuanto al consumo, ronda los 785 W y cuenta con eficiencia energética A. No es como un ventilador en este sentido, pero tampoco se dispara como algunos sistemas más potentes. También incorpora filtro de aire extraíble, algo que ayuda a mantener el aparato en buen estado con un mantenimiento básico.

El precio, una de las claves

Si hay algo que explica por qué se está vendiendo tanto, es el precio. Este modelo de Lidl se puede encontrar por 149,99 euros en su bazar online. Comparado con instalar un aire acondicionado fijo, la diferencia es importante. Y eso, para muchas familias, es lo que termina decidiendo la compra ya que no es sólo el dinero, también la comodidad de no tener que hacer obra ni meterse en instalaciones. Es comprarlo y empezar a usarlo.

Este climatizador Tronic de Lidl no hace milagros, dado que no va a enfriar toda una vivienda grande como lo haría un sistema fijo. Pero en habitaciones concretas cumple, y bastante. Por eso se está convirtiendo en una opción cada vez más habitual, ya que encaja justo en ese punto intermedio en el que es mejor que un ventilador y más sencillo que un aire acondicionado. Y al final, para muchos, eso es suficiente. Poder dormir mejor, estar más cómodo en el salón o simplemente quitarse ese calor pegajoso que no deja descansar.