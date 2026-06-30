Fue nombrada ‘la niña más guapa del mundo’ con 6 años y ahora, con 25, se ha casado con el nieto de Jane Birkin

¿Te acuerdas de aquella niña de ojos azules que conquistó al mundo entero cuando apenas tenía seis años? Pues el tiempo ha volado. Thylane Blondeau, durante años conocida como la niña más guapa del mundo, se ha casado este fin de semana en París con Benjamin Attal, miembro de una de las sagas más icónicas de la cultura francesa.

La modelo y empresaria, de 25 años, ha optado por una boda lejos de los focos. Nada de grandes exclusivas ni celebraciones multitudinarias. La pareja se dio el «sí, quiero» en una ceremonia civil celebrada en el distrito 16 de la capital francesa, rodeados únicamente de familiares y amigos muy cercanos.

Si el nombre de Benjamin Attal no te resulta demasiado familiar, el de su familia sí. Es hijo de Charlotte Gainsbourg y, por tanto, nieto de la inolvidable Jane Birkin y del músico Serge Gainsbourg, dos auténticos iconos de la cultura francesa. Un apellido con mucha historia al que ahora se une Thylane.

La llegada de los novios tampoco pasó desapercibida. Lo hicieron a bordo de un elegante Porsche clásico conducido por el propio Benjamin. Ella apostó por un estilismo tan sencillo como sofisticado: un vestido largo de líneas limpias con una delicada capa, un recogido adornado con pequeñas margaritas y un discreto ramo de calas blancas que encajaba a la perfección con el aire romántico de la ceremonia.

La historia de Thylane es una de esas que crecieron delante de nuestros ojos. Después de convertirse en un fenómeno internacional siendo una niña, continuó desarrollando su carrera como modelo para grandes firmas de moda y, con los años, dio el salto al mundo empresarial creando su propia marca. Hoy, además de acumular millones de seguidores en redes sociales, está centrada en sus proyectos de moda y belleza. Dos décadas después de aquella fotografía que dio la vuelta al mundo, Thylane deja definitivamente atrás la etiqueta de «la niña más guapa del mundo» para comenzar una nueva etapa.