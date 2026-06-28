Los hábitos de Arturo Pérez-Reverte (74 años): «Me levanto a las 8 y hago cada día ejercicio en el jardín. Después, me ducho y trabajo hasta las 3 de la tarde»

Arturo Pérez-Reverte es una de las figuras más influyentes de su generación. Primero como reportero de guerra y después como novelista y miembro de la Real Academia Española, el escritor ha construido una trayectoria marcada por la disciplina. A sus 74 años, esa forma de entender el trabajo continúa definiendo su día a día, sustentada en una rutina que combina ejercicio físico, concentración y una organización muy estricta del tiempo.

Lejos de reducir su actividad tras alcanzar el reconocimiento literario, el autor mantiene un ritmo de trabajo constante. Él mismo ha explicado cómo organiza sus jornadas cuando permanece en casa, unas costumbres que reflejan una filosofía basada en la regularidad y en el aprovechamiento de las horas de mayor productividad.

«Si no estoy de viaje, me levanto cada día a las 08:00 y trabajo hasta las tres de la tarde, más o menos. Por la tarde leo o corrijo», explicó el académico, describiendo un esquema que apenas varía con el paso de los días y que le permite seguir desarrollando nuevos proyectos literarios.

Una jornada marcada por la disciplina

La rutina de Reverte comienza temprano y mantiene una estructura prácticamente inalterable. Tras levantarse, dedica parte de la mañana al ejercicio físico antes de comenzar su jornada de escritura, una actividad que ocupa varias horas consecutivas y que desarrolla con escasas interrupciones.

El propio escritor ha reconocido que, durante ese tiempo de trabajo, apenas hace pausas. Entre sus costumbres figura tomar un café mientras escribe, aunque de manera muy moderada. «Una vez en las cinco o seis horas, nada más», señaló en la misma entrevista.

Su compromiso con el trabajo no distingue entre días laborables y festivos. Según explicó, mantiene esa rutina siempre que se encuentra en casa, con una única excepción semanal. «Trabajo cada día que estoy en casa, laborables o festivos, menos los jueves, que voy a la RAE», afirmó en referencia a sus responsabilidades como miembro de la Real Academia Española.

Esta combinación entre la escritura y la actividad académica mantiene plenamente vigente una carrera que ha trascendido el ámbito literario para convertirse en una referencia dentro de la cultura española. Su producción continúa siendo constante, apoyada en un método de trabajo que apenas ha cambiado con el paso del tiempo.

El ejercicio, un pilar de su bienestar

Antes de comenzar su jornada frente al ordenador, Arturo Pérez-Reverte reserva un espacio para el cuidado físico. En la entrevista explicó que cada mañana realiza ejercicio en el jardín de su vivienda, una costumbre que forma parte de su día a día y que considera imprescindible antes de iniciar varias horas de trabajo intelectual.

Aunque el escritor no detalló el tipo de entrenamiento que practica, sí dejó claro que se trata de un hábito consolidado. Después de esa sesión de ejercicio, continúa con el resto de la mañana, se ducha y comienza su actividad profesional.

La práctica regular de actividad física adquiere una especial relevancia a partir de los 70 años. Las principales recomendaciones médicas coinciden en señalar que mantener una rutina de ejercicio ayuda a preservar la masa muscular, favorece la salud ósea y contribuye al mantenimiento de las capacidades cognitivas, además de reducir el riesgo de desarrollar numerosas enfermedades asociadas al envejecimiento.

Las guías clínicas aconsejan combinar ejercicios aeróbicos con trabajo de fuerza adaptado a las posibilidades de cada persona, ya que ambos tipos de actividad ofrecen beneficios complementarios para la salud. No obstante, Reverte no ha especificado públicamente cuál es el contenido concreto de sus entrenamientos, por lo que únicamente se conoce que realiza ejercicio diariamente como parte de su organización habitual.

A ello se suma una alimentación basada, según ha trascendido, en productos de calidad, un aspecto que complementa ese estilo de vida orientado al mantenimiento de un buen estado físico y mental.

La tranquilidad como forma de vida

Más allá de la organización de su jornada, el escritor también ha explicado que el lugar donde vive desempeña un papel importante en su equilibrio personal. Frente al ritmo acelerado de las grandes ciudades, Reverte ha optado por un entorno rural que le proporciona la tranquilidad necesaria para concentrarse en su trabajo.

Ese entorno le permite aislarse del bullicio y desarrollar su actividad literaria sin interrupciones. Cuando necesita desconectar, encuentra en la navegación una vía para romper temporalmente con la rutina antes de regresar a la escritura con energías renovadas.

No es la primera vez que el autor manifiesta su preferencia por los espacios abiertos frente al ambiente urbano. A lo largo de los años ha mostrado en distintas ocasiones su afición por el mar y por la navegación, actividades que considera una forma de descanso mental tras largas jornadas de trabajo intelectual.

La combinación entre ejercicio diario, una estricta planificación del tiempo, lectura, escritura y momentos de desconexión refleja una forma de entender el trabajo basada en la perseverancia más que en la improvisación. A sus 74 años, Arturo Pérez-Reverte continúa desarrollando su actividad profesional con la misma exigencia que ha caracterizado su trayectoria desde los tiempos en que recorría escenarios de guerra como reportero.