La reflexión de Ilia Topuria sobre el éxito: «Trabajar duro no te garantiza éxito, sino el que carga cemento sería multimillonario»

El nombre de Ilia Topuria dejó de ser conocido únicamente entre los aficionados a las artes marciales mixtas para convertirse en uno de los grandes referentes del deporte español el 17 de febrero de 2024. Aquella noche, el luchador hispanogeorgiano conquistó el cinturón mundial del peso pluma de la UFC, el campeonato más prestigioso de las artes marciales mixtas, un logro que le situó entre la élite internacional y disparó su popularidad dentro y fuera de España.

Desde entonces, su figura ha trascendido el ámbito estrictamente deportivo. Además de su impecable trayectoria sobre el octágono, Topuria ha despertado un creciente interés por su forma de entender el entrenamiento, la disciplina y la preparación mental.

En cada una de sus intervenciones públicas, el campeón insiste en una idea que ha guiado su trayectoria desde que comenzó a competir: la confianza en uno mismo y la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando los resultados tardan en llegar. Sin embargo, también ha querido desmontar uno de los mensajes más repetidos en torno al éxito, dejando claro que el esfuerzo, por sí solo, no siempre garantiza alcanzar la meta.

Siempre creyó en sus posibilidades

El ascenso de Ilia Topuria hasta la cima de la UFC no ha sido fruto de un único momento brillante, sino de un proceso construido durante años. Antes de convertirse en campeón mundial, el luchador tuvo que superar numerosas etapas de preparación, sacrificios personales y momentos de enorme exigencia física y mental.

En varias entrevistas ha explicado que nunca perdió la confianza en sus posibilidades, incluso cuando el camino presentaba dificultades. Esa convicción ha sido uno de los pilares sobre los que ha edificado su carrera profesional y, según él mismo ha reconocido, continúa siendo el motor que alimenta sus nuevos objetivos.

En una conversación concedida a La 1 durante 2024, Topuria resumía esa forma de entender la competición asegurando que sigue manteniendo intacta la ambición que le impulsó desde sus comienzos. «Sigues teniendo esa llama por dentro de querer conseguir más cosas, es mi naturaleza», explicaba al referirse a la motivación que le lleva a seguir entrenando con la misma intensidad pese a haber alcanzado el campeonato del mundo.

El deportista también recordaba que esa confianza no nació después de conquistar el cinturón, sino mucho antes. «Siempre he creído en mí y he estado preparado para lo que pudiera pasar en el camino», afirmaba al hacer balance de una trayectoria en la que, según reconocía, también ha tenido que afrontar etapas «súper duras».

Esfuerzo, talento e inteligencia

Aunque la cultura del esfuerzo ocupa un lugar central en el discurso de numerosos deportistas de élite, Ilia Topuria ha querido introducir un matiz que considera fundamental. Para él, trabajar muchas horas no basta si ese trabajo no está acompañado de una estrategia adecuada y de las capacidades necesarias para desarrollar el máximo potencial.

Esa reflexión quedó especialmente clara durante una entrevista concedida al Huffington Post, donde el campeón de la UFC compartió una visión del éxito que se aleja de los mensajes simplistas y apuesta por una perspectiva mucho más amplia.

«Trabajar duro no te garantiza éxito, si no el que carga cemento sería multimillonario. No siempre el trabajo duro gana, tienes que trabajar con inteligencia y para eso tienes que tener talento también. Hace falta talento y trabajo duro», señaló el luchador.

Con estas palabras, Topuria defendía que el esfuerzo continúa siendo imprescindible, pero insistía en que resulta igual de importante saber orientar ese trabajo hacia un objetivo concreto. En su opinión, el éxito nace de la combinación entre disciplina, preparación, inteligencia y talento, elementos que deben desarrollarse de manera conjunta para obtener resultados.

Ilia Topuria nunca se rinde

Las declaraciones del campeón español reflejan una manera de entender el deporte que trasciende la competición. Topuria ha explicado en distintas ocasiones que muchos de los principios que utiliza durante su preparación física forman parte también de su vida personal.

La gestión de la presión, la planificación de objetivos y la capacidad para mantener la concentración son aspectos que considera esenciales tanto en el deporte profesional como en cualquier otro ámbito.

Esa mentalidad le ha permitido afrontar con serenidad tanto los momentos de máxima exposición mediática como las etapas menos favorables de su carrera. Según ha explicado en varias entrevistas, nunca ha dejado que los éxitos alteren su forma de trabajar ni que las derrotas condicionen su confianza.

En otra conversación con Eurosport resumía esa actitud con una frase que se ha convertido en una de las más repetidas por sus seguidores: «Lo único imposible es lo que no intentas». Una afirmación que encaja con la filosofía que ha mantenido desde sus primeros pasos como luchador y que continúa defendiendo ahora que ya forma parte de la élite mundial.