El entrenador de Gaethje razona por qué perdió Topuria cuando «lo tenía ganado en el segundo asalto»

Ilia Topuria perdió su invicto y, con ello, su cinturón de UFC. El peleador se vio obligado a tener que abandonar el combate ante Gaethje y sufrir el primer varapalo de su carrera en el octágono. Un caso que hasta ahora nunca había vivido después de pasar por encima de sus rivales sin apenas rasguños. Con lesiones en los huesos orbitales y con un plan de recuperarse para regresar en 2027, aún muchos se explican cómo es que fue tan contundente su derrota.

Aunque el apoyo de Topuria es incondicional, desde el lado del rival han confesado que el final pudo haber sido muy distinto. Concretamente, han sorprendido las reflexiones de Trevor Wittman, entrenador de Gaethje. Su preparador físico fue uno de los que más vio de cerca cómo fue el desarrollo del combate. Vio cómo Topuria estuvo cerca de terminarlo todo en el segundo round después de un golpe que lo mandó directo al suelo. Sin embargo, lo que parecía inminente cambió las tornas por un error que Wittman vio en Ilia.

«Gaethje le superó en golpes al cuerpo, pero Topuria cometió un gran error cuando llevó la pelea al suelo. Creo que fue el error más grande de su parte porque Justin estaba muy herido en ese momento. Justin es muy durable, listo y sabe cuándo debe darse descansos en los combates», explicó en un programa de televisión.

Después del segundo round, donde admitió que Topuria pudo haber ganado sin problemas, el error que le costó muy caro. Gaethje se recompuso y demostró que en los momentos clave dio la vuelta al combate. Gestionó mejor las energías y los golpes para acorralar a Ilia, provocándole graves lesiones en la visión, que acabó perdiendo y evitando que pudiera seguir. Su resistencia fue algo que impresionó en la Casa Blanca para que, 18 combates después, destronarle y hacerle algo que hasta ahora ningún peleador había sido capaz de hacerle al español.