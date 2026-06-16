El parte médico de Topuria tras su pelea con Gaethje

Ilia Topuria ya se recupera en su hotel de Washington tras pasar las últimas horas en el hospital y en las próximas horas pondrá rumbo a Miami para recuperarse de la paliza que le propinó Justin Gaethje en la UFC Freedom 250 celebrada en la noche del domingo en la Casa Blanca. El campeón español aguantó durante cuatro asaltos los golpes del luchador americano y en el quinto no salió después de que su hermano parara la pelea por los problemas de visión que arrastraba el campeón del mundo del peso pluma y peso ligero. Horas después de la pelea, se ha confirmado el parte médico de Ilia Topuria.

Ilia Topuria perdió por primera vez en su inmaculada carrera en la UFC Freedom 250 celebrada el domingo en la Casa Blanca, en la que el hispanogeorgiano perdió el invicto y el cinturón de campeón de peso ligero, que fue a parar a manos de Justin Gaethje. El luchador americano golpeó muy fuerte al alicantino de adopción, que tuvo la oportunidad de finalizarlo en el segundo asalto pero que tras perder esta bala acabó recibiendo un severano correctivo de uno de los peleadores que más duro golpea de todas las artes marciales mixtas.

Ilia Topuria dejó de ver con el ojo derecho en el primer asalto y con el izquierdo en el segundo y aguantó de forma estoica hasta el cuarto asalto con una visión muy reducida. Por ello, su hermano decidió dar por finalizado el combate camino del quinto asalto ante los problemas en los ojos del campeón español, que acudió con un inmaculado 17-0 a la pelea disputada ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El parte médico de Ilia Topuria

El periodista Ángel García desveló en El Partidazo de Cope el parte médico de Ilia Topuria después de perder contra Justin Gaethje. El campeón hispanogeorgiano pasó la noche en el hospital al que acudió directo desde la Casa Blanca y acto seguido fue trasladado al hotel de Washington, donde permanecerá hasta que sea trasladado a su residencia de Miami en las próximas horas.

Desde este medio aseguraron que «Topuria tiene una fisura sin desplazamiento en los huesos orbitales, con el ojo derecho peor que el izquierdo» y que no tendrá que pasar por quirófano. Ahora, el campeón español tendrá que estar «tres meses de reposo con la visión tocada y dolores de cabeza» antes de iniciar el camino a la revancha con Justin Gaethje, que ya ha anunciado a través de un comunicado en las redes sociales.

💥 Informa @agarciamuniz 🏥 Topuria tiene una fisura sin desplazamiento en los huesos orbitales, con el ojo derecho peor que el izquierdo 🙏🏻 No hace falta quirófano pero sí meses de reposo 🥊 Ilia quiere descansar, recuperarse, aprender… y volver a pelear 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/WliBQ3oZoL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 15, 2026

Y es que horas después de la pelea, Ilia Topuria se pronunció con un comunicado en el que dejó claro que volverá más fuerte y que «tendremos nuestra revancha». «Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu marca en mi rostro… y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también del izquierdo. Sin excusas», comenzó diciendo.

«Tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este juego. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí… Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha», afirmó Ilia Topuria.