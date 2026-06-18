El sorprendente mensaje de Topuria a su agente tras perder con Gaethje: «¿Se divirtieron?»

Ilia Topuria vivió el lado más duro del deporte: la derrota. Después de un camino de éxito absoluto en el octágono, el peleador español sufrió el golpe más fuerte de su carrera en la Casa Blanca. No solo perdió ante el estadounidense Gaethje, sino que acabó con graves lesiones que le dejaron sin apenas visión. Un estado que le obligó a tener que pasar por el hospital y ahora le toca afrontar un largo proceso de recuperación física y mentalmente.

Fue un combate que dio la vuelta al mundo, pero del que siguen apareciendo más detalles de cómo se vivió desde dentro. Detrás de la imagen de Topuria con el rostro prácticamente destrozado, su espíritu competitivo nunca le dejó abandonar si no hubiese sido por su hermano. Pero lo que más ha sorprendido fueron sus primeras palabras tras salir de la jaula. Lo ha desvelado José María Díaz, su agente y uno de los hombres que más ha estado con él estos días.

En redes sociales le lanzó un mensaje de apoyo con una anécdota para sus fans: «En las buenas y especialmente en estos momentos. He estado procesando todo lo que pasó, pero como siempre decimos, todo pasa por algo y seguimos ciegamente creyendo y siguiendo el paso que Dios tiene para nosotros. Lo primero que me dijo Ilia cuando lo vi fue ‘¿Disfrutaron la pelea los fans?, ¿Peleón, no?’. Eso resume perfectamente quién es él. Siempre dispuesto a darlo todo por entretener, dar espectáculo y que los fanáticos disfruten. Obviamente, siempre busca la victoria, pero el domingo dio un espectáculo que ganó el premio de La Pelea de la Noche en el evento más histórico de la historia de los deportes. Podemos poner miles de excusas, pero al final eso no va a cambiar el resultado, pero como bien dijo Ilia, la fe es lo último que vamos a perder», escribió en su perfil de Instagram.

También quiso avisar a los haters de Topuria sobre su salud: «Técnicamente perdió, pero con todo el apoyo que hemos recibido y el respeto que se ha ganado de tantos, en realidad no se siente como una derrota. Gracias a Dios no tiene ninguna lesión grave y la verdad es que los ánimos y las vibras están superaltas y positivas, como siempre. Los haters seguramente creen que está mal o deprimido por todo lo que predijo y no sucedió, pero al final él solo manifiesta y predica lo que cree y siente que va a pasar. No es perfecto y siempre supimos, especialmente en este deporte, que cualquier cosa podía pasar, como no ver de un ojo desde el primer asalto, pero sabemos que el plan de Dios es perfecto y estamos ansiosos por descubrir qué se viene. Y a los haters, disfruten su momento, que no les durará mucho», concluyó su agente.