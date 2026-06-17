El desgarrador testimonio de Pablo Motos sobre el estado de Topuria: «No puede abrir todavía el ojo»

Justin Gaethje destrozó el sueño americano de Ilia Topuria. Infligió la primera derrota del hispanogeorgiano tras firmar un ejercicio de determinación y vigorosidad. Dejó sin visión a Topuria. Primero se la quitó del ojo derecho en el primer asalto y posteriormente del izquierdo. El hermano de Ilia, Aleksandre Topuria, pidió al médico detener la pelea y el cinturón del peso ligero cambió de dueño. Ilia acudió al hospital a tratarse las lesiones y Pablo Motos, amigo del peleador, ha esclarecido su situación.

«Está bien. He estado con Ilia Topuria y está bien. Lleva una avería seria, con fracturas en los orbitales y en la nariz. Cuando tienes una fractura en el ojo, el ojo se mete hacia dentro y pierdes toda la visión. Eso se inflama mucho, por eso tenía la cara así. Te inflamas para no sangrar; es un recurso que tiene el cuerpo humano», inició el presentador televisivo, que repasó la pelea y puso en valor la resiliencia mostrada por Topuria.

«Le metió un uppercut tonto en el primer asalto, pero le rompió y entonces no veía por el ojo derecho. Empezó a ponerse por el izquierdo y le pasó exactamente lo mismo. Hizo dos asaltos ciego. Todavía no podía abrir bien los ojos», desveló Pablo Motos, que también hizo pública su conversación con Topuria después de la pelea. «Cuando me vio me dijo: ‘¿Cómo estás? Bueno, mejor que yo estás’. Se me queda así con los ojos cerrados y dice: ‘Los campeones cuando nos caemos, nos caemos fuerte’», dijo.

A Topuria le toca ahora pasar un tiempo de reposo para recuperarse del castigo en ojos y nariz. Aunque la realidad dicta que su estado de salud es mejor de lo esperado. Sufre una fractura orbital, pero la buena noticia es que no tendrá que pasar por el quirófano. Lo que sí trastoca es la hoja de ruta a corto plazo. En principio, Topuria iba a pelear una vez más antes de que acabara el año, pero tendrá que esperar hasta 2027 para subirse de nuevo a un octágono.

La parada médica fue en el cuarto asalto, pero el nacimiento de la desembocadura fue en el primero, cuando Gaethje conectó un upper con el ojo de Ilia. El propio Topuria fue consciente de la magnitud de inmediato, pues su guardia pasó a cubrir más el rostro y se tocaba el ojo para ver la cantidad de sangre. Su esquina le animaba. «No te preocupes del ojo», le decían cuando finalizó el primer asalto.

El paso de los asaltos fue reduciendo su visibilidad considerablemente. «Hay que llamar al doctor porque no ve nada», decía Aleksandre, hermano de Ilia que le hace la esquina tras el tercer asalto. «¿Puedes ver?», le preguntaba Javi Climent, su entrenador de boxeo. «No veo casi nada», respondió Topuria. Finalmente, prevaleció Gaetjhe después de que el hermano de Topuria decidiera detener la pelea tras el cuarto asalto. Se lo dijo al médico y ahí acabó la imbatibilidad de Ilia.