Mejora el estado de salud de Ilia Topuria: «Toda la hinchazón en su rostro ha desaparecido»

Ilia Topuria comienza a ver la luz después de acabar hospitalizado tras perder en la Casa Blanca ante Gaethje. La contundente derrota que le costó su cinturón de UFC y una fractura en ambos huecos orbitales que le había ocasionado la pérdida de la vista en el combate. Once días muy duros en los que ha estado sometido a una recuperación con la mente puesta en volver al octágono.

Lo ha hecho su preparador físico, Jesús Gallo, para actualizar cómo está Topuria: «Él está muy bien físicamente. Le he visto día a día y ya parece una persona diferente. Todavía siente alguna que otra molestia, pero parece que ni siquiera estuvo en una pelea. Le ha bajado toda la hinchazón y también los moratones le han bajado. Tiene aún sensibilidad en su rostro, pero si le ves a primera vista, parece que ya está recuperado».

El objetivo de Ilia Topuria es volver a pelear en 2027 y recuperar el cinturón. Así lo dijo en una publicación en sus redes sociales: «Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme, esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha». Gaethje confesó hace unos días que no desea tener una revancha con el español: «No merece una revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete; lo frené dos veces, ¿qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo», admitió.

La idea es que siga descansando las próximas semanas para recuperarse al 100%, cumpliendo los plazos médicos antes de anunciar una fecha oficial de regreso. Lesiones como las que sufrió ante Gaethje son muy delicadas: «El médico nos dijo que en seis u ocho semanas debería sanar bien, y todo porque no se desplazó ninguna fractura. Para que vuelva a luchar, tomará un poco de tiempo para que todo se solidifique. Estamos hablando de al menos dos o tres meses fáciles. Si hubiera revancha, nos gustaría que fuera en diciembre. Ya veremos», concluyó.