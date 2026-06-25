Mejora el estado de salud de Ilia Topuria: «Toda la hinchazón en su rostro ha desaparecido»
Su entrenador ha actualizado que ya no tiene apenas marcas de haber peleado
Aún siente molestias después de haberse roto los huesos orbitales
Gaethje niega haber hecho trampas contra Topuria: «La gente dice que tenía ladrillos en mis guantes»
Ilia Topuria comienza a ver la luz después de acabar hospitalizado tras perder en la Casa Blanca ante Gaethje. La contundente derrota que le costó su cinturón de UFC y una fractura en ambos huecos orbitales que le había ocasionado la pérdida de la vista en el combate. Once días muy duros en los que ha estado sometido a una recuperación con la mente puesta en volver al octágono.
Lo ha hecho su preparador físico, Jesús Gallo, para actualizar cómo está Topuria: «Él está muy bien físicamente. Le he visto día a día y ya parece una persona diferente. Todavía siente alguna que otra molestia, pero parece que ni siquiera estuvo en una pelea. Le ha bajado toda la hinchazón y también los moratones le han bajado. Tiene aún sensibilidad en su rostro, pero si le ves a primera vista, parece que ya está recuperado».
El objetivo de Ilia Topuria es volver a pelear en 2027 y recuperar el cinturón. Así lo dijo en una publicación en sus redes sociales: «Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme, esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha». Gaethje confesó hace unos días que no desea tener una revancha con el español: «No merece una revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete; lo frené dos veces, ¿qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo», admitió.
La idea es que siga descansando las próximas semanas para recuperarse al 100%, cumpliendo los plazos médicos antes de anunciar una fecha oficial de regreso. Lesiones como las que sufrió ante Gaethje son muy delicadas: «El médico nos dijo que en seis u ocho semanas debería sanar bien, y todo porque no se desplazó ninguna fractura. Para que vuelva a luchar, tomará un poco de tiempo para que todo se solidifique. Estamos hablando de al menos dos o tres meses fáciles. Si hubiera revancha, nos gustaría que fuera en diciembre. Ya veremos», concluyó.
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