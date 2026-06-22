Gaethje niega haber hecho trampas contra Topuria: «La gente dice que tenía ladrillos en mis guantes»

La derrota de Ilia Topuria en la Casa Blanca sigue siendo objeto de debate y polémica. A raíz de que el peleador español perdiese de forma tan contundente contra Justin Gaethje para arrebatarle el cinturón de UFC y el título de imbatible 18 peleas después, muchos le acusaron de que todo podía haber estado pactado, que había conspiración y que el estadounidense podría haber hecho trampas para ganar el combate. Unos rumores de los que ha hablado para zanjar a aquellos que insinúan que la pelea fue adulterada.

Obligado a tener que ir a urgencias y suspendido medio año sin poder pelear en la UFC, Topuria ha vivido los días más difíciles de su carrera en el octágono. Un dolor que muchos utilizaron para quitarle mérito a Gaethje, donde las redes sociales fueron crueles contra él. A pesar de reconocer el talento del español y explicar cómo logró ganarle, muchos le acusaban de que había tenido beneficios para ganar frente a Donald Trump. Hechos que le han obligado a tener que salir públicamente para desmentir toda teoría de que tenía algo ilegal en su cuerpo.

«La gente ha estado diciendo que estoy dopado… ¡Qué cumplido! e incluso que tenía ladrillos en mis malditos guantes, ¡qué gran cumplido!», explicó en tono molesto en un podcast ante la lluvia de comentarios que había recibido estos días. También rechazó la posibilidad de tener una revancha con Topuria en el futuro: «No merece una revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete; lo frené dos veces, ¿qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo», confesó.

Por el momento, tanto Topuria como Gaethje están bajo suspensión médica lo que resta de año, por lo que es imposible un hipotético segundo combate este 2026. Topuria quiere revancha para recuperar el cinturón, algo que nadie había conseguido hasta el momento.