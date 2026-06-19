McGregor acusa a Topuria de imitarle: «Tiene mis tatuajes, dice lo mismo que yo y hace mis movimientos»

Conor McGregor compareció este martes en el podcast de Ariel Helwani, donde habló de temas como su regreso a la UFC, reaccionó a la derrota de Ilia Topuria y lanzó información de su próxima pelea de 2027.

El irlandés que volverá el 11 de julio a la jaula contra Max Holloway, comentó los errores de Topuria en la Casa Blanca y le dio consejos para su futura redención. Ariel también le preguntó directamente lo que muchos fans piensan desde hace tiempo: «¿Te está imitando Ilia Topuria?».

Ilia Topuria

McGregor respondió sonriente cuando Ariel le dijo que la gente comparaba las actitudes de Topuria con las suyas, incluso que Topuria recordaba al McGregor más joven. El irlandés respondió: «Tiene mis tatuajes, dice lo mismo que yo y hace mis movimientos. Incluso iba a hacer su numerito de gritos en el pesaje. Tiene mucha suerte y me cae bien, pero sabía lo que le iba a pasar».

El ex doble campeón decidió mandar una serie de consejos al hispanogeorgiano para que aplicase en su próximo campamento: «Si no te exiges al máximo en los entrenamientos, no estás completo. Tienes que decirles a tus compañeros de sparring: aquí tienes 1000 dólares si me derribas. Su cara quedó totalmente destrozada en la jaula».

Se centró también en sus movimientos de pies y errores técnicos: «Caminaba hacia adelante con las manos abajo desde la campana. Eso te cuesta muy caro en una pelea de este nivel. Es un poco plano de pies. Necesita que le pongan las cosas difíciles en el gimnasio para evolucionar».

McGregor dejó caer que confía en su vuelta y que puede hacerlo bien. Para cerrar el tema, terminando ya el podcast, le deseó lo mejor.

«He’s going to have to dig deep… I think he could do it. You know, there’ll be motivation to do it. And I wish him well.»@thenotoriousmma gives advice to Ilia Topuria. #HelwaniShow pic.twitter.com/EOP71unoCV — Uncrowned (@uncrownedcombat) June 16, 2026

El futuro de McGregor en la UFC

Conor comentó sobre su futuro en la compañía, donde dejó declaraciones de peso. Dejó claro que quiere el cinturón y que ve a Gaethje como un campeón irregular. También mencionó una posible pelea con Islam Makhachev sin cerrarse puertas. Esta pelea está lejos de realizarse, pero el entrenador Islam (Javier Mendez) ha hecho unas declaraciones en las que vio con buenos ojos una pelea contra McGregor.

McGregor vuelve al octágono más famoso del mundo después de 5 años. Contaremos con su presencia el día 11 de julio contra Holloway. El propio Conor confirmó que todavía tendría otra pelea firmada que ya está fechada para abril de 2027.

Es sabido por todos los fanes de las MMA la falta de compromiso y trabajo que ha tenido McGregor durante los últimos años, por lo que no se ha subido a pelear. En la entrevista habló de cómo tocó fondo y cómo con la ayuda del catolicismo logró resurgir y poder volver a poner rumbo a su vida. Pronto lanzará un libro donde documentará su proceso de recuperación y sus últimos años. Años donde ha estado fuera del octágono y donde no ha abandonado la vida pública, siendo una de las fortunas más grandes del deporte y siendo dueño de BKFC.