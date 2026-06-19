Gaethje desvela la clave que le hizo ganar a Topuria: «Estaba completamente desprevenido»

Justin Gaethje por fin ha dado la explicación de qué fue lo que hizo para, no solo ganar a Ilia Topuria, sino para mandarle directo al hospital después de romperle los huesos orbitales de ambos ojos y dejarle sin visión. Un combate en el que le arrebató su cinturón de peso ligero de UFC y le quitó el cartel de invicto. Una proeza del estadounidense, del que entró en detalle razonando cuáles fueron sus errores y el momento clave en el que se cambiaron las tornas.

Topuria se vio como nunca antes. No pudo llegar al quinto round después de sentirse obligado a tener que retirarse por la gravedad de las lesiones que le había provocado Gaethje. Su rostro estaba completamente ensangrentado y, después de pasar por urgencias, se confirmó que estará suspendido hasta 2027. Previamente, su entrenador confesó que el peleador español pudo haber ganado la pelea en el segundo round, pero el estadounidense dio su versión de los hechos.

«El hecho de practicar más este deporte hace que puedas interiorizar más el concepto de pelear. Cuando ves que mi cara está bien y sin heridas, no es una simple casualidad. Si ves la pelea segundo a segundo, se puede observar cómo mi objetivo era quitarle energía con golpes rectos y todos acaban rebotando en mi cuerpo. Cuando me concentro al hacer eso, no tengo rival. También es verdad que si estoy en peligro, hago cosas locas. Tengo la capacidad de recolocar mi postura en uno o dos segundos. Hice un combate perfecto. Él estaba completamente desprevenido. Le dije que cuando llegásemos al segundo y tercer asalto estaría en el infierno. Y ahí es donde acabó», explicó Gaethje en el programa estadounidense Pat McAfee Show.

Gaethje, emocionado por ganar a Topuria

El estadounidense también quiso enviar una reflexión de cómo fue su trayectoria hasta vencer a Topuria: «Estoy tan orgulloso de la obra maestra que he creado en este viaje que empecé en 2008. Cada persona, lugar, o cosa que me pasó, o para mí, me proporcionó el conocimiento que necesitaba para moldear mi mente y cuerpo para este momento que fue UFC Freedom 250. Tengo una familia que ha creído en mí más de lo que nunca podría creer en mí mismo y, sin ellos, me habría rendido hace mucho tiempo. Soy el campeón de la división de peso ligero UFC. Todos los mensajes y palabras de aliento y aprecio son una delicia», escribió.