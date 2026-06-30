Después de 8 semanas en el Top 10 de Netflix y con más de 110 millones de reproducciones, esta película ya es una de las favoritas de 2026

En el último año, Netflix ha vivido una buena dosis de éxitos virales. Desde ese fenómeno inagotable llamado Las guerreras k-pop a la reciente Máquina de guerra de Alan Ritchson, la cual ha conseguido colarse en el puesto número 9 del ranking de películas más vistas (habla inglesa) de la historia de la compañía. Ahora ese último fenómeno vuelve a ser animado y, aunque no parece que va a cosechar un impacto longevo de la talla de las aventuras musicales de Rumi, Mira y Zoey, Intercambiados está arrasando entre la audiencia del servicio de streaming: lleva más de 110 millones de reproducciones en todo el mundo.

Estrenada el pasado 1 de mayo, la cinta dirigida por Nathan Greno encandiló bien pronto a los suscriptores de la «gran N roja». Bajo la clásica premisa del intercambio de cuerpos que ya han explotado otros largometrajes como Ponte en mi lugar (2003) o Your Name (2016), Intercambiados nos presenta una colorida animación que logra ejercer un gran equilibrio entre el entretenimiento y un profundo trasfondo del que surgen valores como la empatía. Acumulando así una serie de virtudes que la han llevado a convertirse en una opción de cine familiar perfecto desde casa para este verano. Pero ¿de qué trata realmente este filme que supone el debut en solitario del realizador de Enredados (2010)?

‘Intercambiados’: una aventura sobre el entendimiento y la cooperación

La sinopsis oficial de Intercambiados nos presenta a Ollie e Ivy, dos eternos enemigos animales que viven en un mundo mágico donde todo es posible. Sin embargo, un buen día, un misterioso acontecimiento provoca que intercambien sus cuerpos. Ollie pasa de ser un Pookoo; una criatura ficticia a medio camino entre la nutria marina y la ardilla a la especie de Ivy, la Javanesa, un ave tropical majestuosa y esta, hace lo propio con el cuerpo del roedor. A pesar de sus diferencias, juntos deberán aprender a colaborar por primera vez si quieren revertir la situación.

En la versión original, el reciente ganador del Oscar Michael B. Jordan ofrece su voz al personaje de Ollie, mientras que Juno Temple (Ted Lasso) encarna a Ivy.

La película es una colaboración más entre la asociación creativa del estudio Skydance Animation y Netflix. Ambas ya colaboraron en Hechizados (2024) y podremos verlas de nuevo a finales de año con la esperada Ray Gunn de Brad Bird.

8 semanas en el ranking de Netflix

El recorrido fulgurante de Intercambiados sigue después de ocho semanas dentro del top 10 global de largometrajes de habla inglesa. Por el momento, así está actualmente la lista de cintas más vistas: