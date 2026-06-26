La boda de Susana Bicho, celebrada el pasado 13 de junio de 2025, estaba llamada a ser una de esas jornadas inolvidables para la novia, sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, antes incluso de que ella protagonizara uno de los momentos más esperados del día —su entrada en la finca—, ocurrió una escena inesperada que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del enlace: la llegada de Mario Casas junto a Melyssa Pinto.

La aparición de la pareja supuso, además, su primera vez posando y apareciendo juntos ante los medios, un gesto que despertó una enorme expectación. La naturalidad con la que ambos llegaron al lugar del enlace contrastó con la sorpresa que generó entre los invitados, que no esperaban ver al actor acompañado de la influencer, aunque solo a la finca, como si de un chófer privado se tratara. Un momento que rápidamente se hizo viral y que dejó una curiosa anécdota para el recuerdo.

Ahora, Susana Bicho ha contado cómo vivió desde dentro aquel episodio y cómo se enteró de que la llegada de Mario Casas y Melyssa estaba generando tanta atención. «Después me enteré allí, antes de entrar, me enteré por todo», explicó al recordar aquellos minutos previos a su gran entrada.

El momento viral de Mario Casas y Melyssa Pinto en una boda

La novia quiso dejar claro que nunca sintió que aquel momento pudiera restarle protagonismo a su llegada. «¿Vamos un poco más que te roba protagonismo de la entrada de la novia?», le preguntamos. Una cuestión que negó tajantemente: «No», aseguró. Para Susana, la situación fue más una sorpresa divertida que una preocupación. De hecho, confesó que no tenía conocimiento de que la llegada de la pareja fuese a producirse de esa manera.

«Mi prima me dijo Mario Casas y yo no entendía nada porque yo había hecho como muy bien todo, muy organizado», relató. La organización del enlace estaba perfectamente planificada y cualquier cambio de última hora podía generar nervios entre el equipo y la familia, especialmente en una jornada tan importante.

Según explicó, el plan inicial era que Melyssa llegase en autobús junto a otros invitados, pero finalmente decidió acudir junto a su pareja. «Lo que dicen de entrar a Melyssa venía en el autobús y al final Melyssa decidió venir con su novio», contó Susana, revelando cómo un pequeño cambio de planes terminó provocando una de las escenas más recordadas de la boda.

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La expectación fue máxima entre los familiares de la novia, hasta el punto de que sus primas vivieron el momento con auténticos nervios. «A mis primas casi les da un infarto», recordó entre risas, consciente de la repercusión que tuvo aquella llegada.

Además, la escena tuvo otro detalle que no pasó desapercibido: los nervios de Melyssa al bajar del coche hicieron que se le cayera la cartera, un pequeño percance que aportó todavía más espontaneidad a una aparición que ya había concentrado todas las miradas.

Desde aquel día, Mario Casas y Melyssa Pinto han ido mostrando una relación cada vez más natural ante las cámaras. Si en un primer momento su aparición conjunta sorprendió por ser la primera vez que se dejaban ver públicamente de esta manera, con el paso del tiempo ambos han afrontado la atención mediática con mayor tranquilidad, protagonizando momentos en los que se muestran más cómodos y cercanos.

Lo que comenzó como una llegada inesperada que revolucionó una boda acabó convirtiéndose en una imagen que marcó uno de los momentos más comentados del verano y que, para Susana Bicho, queda como una divertida anécdota de un día que ya era especial de por sí.