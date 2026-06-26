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Un recorrido por las mejores hamburguesas de Madrid: del fenómeno viral a la burger de autor

Ni Madrid ni Barcelona lo consiguen: esta ciudad gallega tiene la mejor hamburguesa de España

Vicente Nicolau, hostelero: «Una hamburguesa te puede costar 3,50€ y luego la vendes por 14€»

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(Foto: Frankie's)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Jugosas, ahumadas, con queso fundente, pan brioche y combinaciones cada vez más creativas: las hamburguesas viven su época dorada y Madrid se ha convertido en uno de los grandes templos para los amantes de este icono gastronómico. La capital presume de locales capaces de elevar una receta aparentemente sencilla a la categoría de auténtico objeto de deseo. Desde versiones clásicas que conquistan por la calidad de la carne hasta propuestas gourmet con ingredientes inesperados, recorrer Madrid a través de sus hamburguesas es también descubrir algunos de los restaurantes más apetecibles y comentados del momento.

Frankie Burgers

Las hamburguesas de Frankie Burgers se han convertido en una de las grandes referencias burger de la capital gracias a su apuesta por carne de vaca jugosa, pan brioche y recetas contundentes que juegan con el equilibrio perfecto entre sabor y técnica. Su mítica Super Frankie Cheese llegó a ser reconocida entre las mejores hamburguesas de España, mientras que la Frankie Cheese Bacon triunfó en delivery por su combinación de doble queso, bacon crujiente y su famosa salsa Frankie.

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(Foto: Frankie’s)

Leña Madrid

Para quienes buscan una hamburguesa con sello de autor, Leña Madrid. Las Brasas x Dani García se ha convertido en uno de los templos imprescindibles de la capital. El restaurante de Dani García lleva el universo de las brasas a otro nivel con una propuesta sofisticada donde el fuego es el gran protagonista. Entre sus bocados más famosos destacan sus irresistibles mini burgers, elaboradas con carne melosa, queso havarti y la ya icónica salsa Bull, convertidas en uno de los platos más fotografiados y comentados del local.

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(Foto: Leña)

El Rancho de Santa África

Con una estética de auténtico smokehouse americano y recetas cada vez más virales, El Rancho de Santa África se ha convertido en uno de los grandes templos burger de Madrid para quienes buscan sabores intensos y combinaciones contundentes. Su propuesta mezcla carnes ahumadas, burgers smash y elaboraciones llenas de personalidad, como la celebrada SixSeven, elaborada con carne de buey, queso inglés applewood y una espectacular mermelada de panceta con bourbon y canela.

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(Foto: El Rancho de Santa África)

BDP Burger

BDP Burger (Buenos Días Princesa) es uno de los proyectos más sólidos y reconocidos del boom hamburguesero en Madrid, con una propuesta que combina producto propio, técnica y un enfoque casi obsesivo por la calidad de la carne. Su seña de identidad es el uso de vaca avileña y maduraciones cuidadas, que dan lugar a burgers intensas, jugosas y con mucho carácter. La carta es amplia, pero hay nombres que ya son icónicos, como la Primigenia o la Trufásica, donde se aprecia ese equilibrio entre recetas clásicas y combinaciones más golosas.

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(Foto: BDP)

Manteca Burgers

Manteca Burgers se ha consolidado como una de las smash burgers más interesantes de Madrid gracias a una propuesta sencilla pero muy bien ejecutada, donde el producto es el auténtico protagonista. Su carta gira en torno a hamburguesas de 100% ternera aplastadas al estilo smash, servidas en pan brioche de patata y con combinaciones muy reconocibles como la butter burger, con cheddar, cebolla y mantequilla, una de las más demandadas.

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(Foto: Manteca Burgers)

La Bistroteca

La Bistroteca es uno de los grandes nombres de la hamburguesa gourmet en Madrid, un proyecto que ha conseguido elevar el concepto clásico a una experiencia casi de alta cocina sin perder su esencia carnívora. Con locales en Espartinas y General Pardiñas, el restaurante trabaja con vaca rubia gallega madurada y producto de primera calidad, donde cada burger se construye con precisión: pan artesanal, carnes jugosas a la parrilla de carbón y salsas elaboradas en casa que marcan la diferencia.

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(Foto: La Bistroteca)

Milwaukee

Inspiradas en las míticas butter burgers de Wisconsin, las hamburguesas de Milwaukee han revolucionado Madrid con una propuesta tan sencilla como adictiva: smash burgers, mantequilla y mucho sabor. Su icónica Milwaukee Butter Burger, elaborada con doble carne smash, cheddar, bacon, cebolla estofada y su famosa salsa secreta, se ha convertido en una de las más comentadas entre los amantes de las burgers americanas. El concepto, que rinde homenaje a los clásicos lunch counter estadounidenses, apuesta por una estética muy americana y un lema que resume perfectamente su filosofía: «Just burgers, fries and a lot of butter».

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(Foto: Milwaukee)

Jenkins

Con un aire rebelde, estética industrial y espíritu muy americano, Jenkins se ha consolidado como una de las hamburgueserías más populares de Madrid gracias a sus burgers contundentes y llenas de sabor. Su propuesta gira en torno a carne prémium a la parrilla, ingredientes de calidad y recetas que combinan lo clásico con un toque creativo. Entre las más famosas destaca la Emmy B, una auténtica institución para los burger lovers, elaborada con doble smash burger, cheddar americano, bacon crujiente y su icónica salsa Emmy.

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(Foto: Jenkins)

La Birra Bar

Nacida en Buenos Aires y convertida ya en todo un fenómeno internacional, La Birra Bar ha conquistado Madrid con unas hamburguesas que combinan esencia argentina y puro espíritu americano. La cadena, reconocida en diferentes rankings internacionales, destaca por sus burgers gigantes, jugosas y llenas de ingredientes, donde la calidad de la carne y las salsas caseras son protagonistas absolutas. Entre las más famosas está la Golden Cheese, con doble smash burger, muchísimo queso cheddar fundido y una combinación irresistible que se ha vuelto viral en redes sociales.

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(Foto: La Birra Bar)

Pink’s

Convertido en uno de los fenómenos burger más virales de Madrid, Pink’s apuesta por una propuesta divertida, muy americana y absolutamente indulgente. Sus hamburguesas destacan por el pan potato roll, las smash burgers perfectamente doradas y combinaciones cargadas de queso fundente, bacon y salsas caseras que han conquistado redes sociales. Entre las más famosas se encuentra la Original Cheeseburger, sencilla pero tremendamente adictiva, demostrando que a veces menos es más cuando el producto está bien ejecutado.

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(Foto: Pink’s)

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