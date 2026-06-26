Un recorrido por las mejores hamburguesas de Madrid: del fenómeno viral a la burger de autor
Jugosas, ahumadas, con queso fundente, pan brioche y combinaciones cada vez más creativas: las hamburguesas viven su época dorada y Madrid se ha convertido en uno de los grandes templos para los amantes de este icono gastronómico. La capital presume de locales capaces de elevar una receta aparentemente sencilla a la categoría de auténtico objeto de deseo. Desde versiones clásicas que conquistan por la calidad de la carne hasta propuestas gourmet con ingredientes inesperados, recorrer Madrid a través de sus hamburguesas es también descubrir algunos de los restaurantes más apetecibles y comentados del momento.
Frankie Burgers
Las hamburguesas de Frankie Burgers se han convertido en una de las grandes referencias burger de la capital gracias a su apuesta por carne de vaca jugosa, pan brioche y recetas contundentes que juegan con el equilibrio perfecto entre sabor y técnica. Su mítica Super Frankie Cheese llegó a ser reconocida entre las mejores hamburguesas de España, mientras que la Frankie Cheese Bacon triunfó en delivery por su combinación de doble queso, bacon crujiente y su famosa salsa Frankie.