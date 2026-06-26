La Bistroteca es uno de los grandes nombres de la hamburguesa gourmet en Madrid, un proyecto que ha conseguido elevar el concepto clásico a una experiencia casi de alta cocina sin perder su esencia carnívora. Con locales en Espartinas y General Pardiñas, el restaurante trabaja con vaca rubia gallega madurada y producto de primera calidad, donde cada burger se construye con precisión: pan artesanal, carnes jugosas a la parrilla de carbón y salsas elaboradas en casa que marcan la diferencia.

Milwaukee

Inspiradas en las míticas butter burgers de Wisconsin, las hamburguesas de Milwaukee han revolucionado Madrid con una propuesta tan sencilla como adictiva: smash burgers, mantequilla y mucho sabor. Su icónica Milwaukee Butter Burger, elaborada con doble carne smash, cheddar, bacon, cebolla estofada y su famosa salsa secreta, se ha convertido en una de las más comentadas entre los amantes de las burgers americanas. El concepto, que rinde homenaje a los clásicos lunch counter estadounidenses, apuesta por una estética muy americana y un lema que resume perfectamente su filosofía: «Just burgers, fries and a lot of butter».

Jenkins

Con un aire rebelde, estética industrial y espíritu muy americano, Jenkins se ha consolidado como una de las hamburgueserías más populares de Madrid gracias a sus burgers contundentes y llenas de sabor. Su propuesta gira en torno a carne prémium a la parrilla, ingredientes de calidad y recetas que combinan lo clásico con un toque creativo. Entre las más famosas destaca la Emmy B, una auténtica institución para los burger lovers, elaborada con doble smash burger, cheddar americano, bacon crujiente y su icónica salsa Emmy.