Ni Madrid ni Barcelona lo consiguen: esta ciudad gallega tiene la mejor hamburguesa de España

El evento de hamburguesas más esperado del año se ha celebrado en el Salón Gourmets. En el Campeonato de España de Hamburguesas Gourmets by Arcecarne, el ganador a la mejor de España fue Santiago Salgueiro, de La Pepita Burger Bar (Vigo).

La propuesta está elaborada con una mezcla de cuatro carnes: vaca de aldea, buey, wagyu y angus. La receta la completan setas glaseadas, rosti de patata, crema de queso de oveja y sutiles toques de cecina y salsa de carne. El chef señaló que «la hemos creado específicamente para el concurso y, tras la acogida, no descartamos incorporarla próximamente a carta».

En segunda posición quedó Jon Dávila, de Kai Street Food (San Sebastián), mientras que Ramón Francho, de Salvaje Burger (Vitoria), obtuvo la tercera posición. Luis Franco, de Monkey Food (Sevilla, Huelva y Badajoz), obtuvo una mención especial.

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La mejor hamburguesa de España

El evento fue organizado por Arcecarne y Grupo Gourmets y reunió a seis cocineros de todo el país, que dispusieron de tan solo 20 minutos para elaborar cuatro hamburguesas. Los participantes trabajaron con carne del catálogo de Arcecarne ante un jurado compuesto por Carnívora Gourmets, Jhosef Arias y Joaquín Felipe en un concurso que acabó con una degustación abierta al público para ser la mejor hamburguesa de España.

En el evento, además, se valoró la calidad de la huerta navarra con el campeonato La Mejor Menestra Navarra: Reto Reyno Gourmet. Seis chefs compitieron elaborando este plato tradicional con productos de temporada, incorporando obligatoriamente espárrago de Navarra IGP. El primer puesto fue para Cristina Salas (Valencia), destacando por la importancia de las verduras en su cocina y el valor colectivo del reconocimiento, seguido de José Ignacio Gordo (La Rioja) y el tercero para Carlota Lerma (Torrelodones, Madrid).