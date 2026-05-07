Borja Sémper ofrece su relato más personal sobre el cáncer: «Creer en Dios y en la ciencia es una combinación mágica»

Borja Sémper ha ofrecido su entrevista más personal a Ana Rosa Quintana, con la que ha hablado, tras su regreso a la política, sobre cómo ha sido el proceso por el que ha pasado desde que le detectaron cáncer de páncreas hasta que recuperó la salud. El portavoz nacional del PP ha explicado en El programa de AR que «creer en Dios y en la ciencia es una combinación mágica».

Sémper ha querido hablar del cáncer «sin dramatismo ni frivolidad», pero sin dejar de señalar su «dureza» con «naturalidad», consciente de que «hay mucha gente a la que le reconforta» escuchar una experiencia similar a la que pueda estar atravesando, dado que «con el cáncer se utilizan muchos eufemismos». Además, ha señalado que «cada proceso es diferente».

«La quimioterapia es un tratamiento muy duro. Al final, es veneno contra el tumor, pero te envenena el resto del cuerpo. Fue muy duro», ha confesado. Además, el tumor de páncreas es especialmente agresivo y, cuando recibió el diagnóstico, se planteó la peor de las posibilidades. «Llegué a pensar que no saldría de ésta. Hay unos días en los que vas cerrando carpetas mentalmente, pensé en el marrón que dejaría a mi mujer, a mis hijos», cuenta sobre el periodo transcurrido hasta que le dijeron que era un tumor grave, pero tratable.

Asimismo, Borja Sémper ha revelado que lo «salvó» Bárbara Goenaga. «Estoy vivo gracias a mi mujer, que se empeñó en que me cuidara y pensé ‘me hago la prueba y que me deje en paz’», ha detallado. La actriz ha visto cómo su familia fue «azotada por el cáncer», por lo que «es algo que tiene muy interiorizado»: «Gracias a Bárbara me lo detectaron y estoy vivo».

El portavoz nacional del PP ha abordado también el impacto psicológico que supone el gran cambio físico provocado por el tratamiento, cuando muchos pacientes ni siquiera se reconocen en el espejo y ven también afectada su salud mental.

«Me veía sin pelo, sin cejas -que es lo que te da personalidad-, sin pestañas… Te vas hinchando, y sumas la medicación a la quimioterapia», ha relatado. Sin embargo, comprobar cómo su cuerpo iba respondiendo le facilitó sobrellevarlo. «El tratamiento iba funcionando y me ayudaba psicológicamente a superarlo. La quimioterapia es una grandísima putada, pero te cura», ha sentenciado.

El proceso le ha servido, por otro lado, para quitarse «mucha tontería en la vida» y para darse cuenta de «la pena terrible» que le da «dejar de vivir». «Volver al trabajo», ha indicado, también ha sido «sanador» en cierta medida. Además, ha podido descubrir «la bondad y generosidad» y ha sacado un gran aprendizaje: «Me quiero rodear sólo de gente buena en mi vida».

Finalmente, Ana Rosa Quintana ha apuntado, en relación a su propia experiencia, que sólo cree en «dos cosas»: «Dios y la ciencia». «Es una combinación mágica», ha apostillado Sémper.