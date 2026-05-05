Sémper rechaza participar «en circos ni insultos» en su vuelta y afirma que «abandonar no era una opción»

Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, ha afirmado este martes, tras su reincorporación al Comité de Dirección de los populares tras superar un cáncer, que no está dispuesto a participar «en circos ni insultos» que es lo que predomina actualmente en la vida política. Además, ha afirmado, en presencia del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto para rebelarse ante «las normas del juego» que se imponen desde los extremos políticos en España con ánimo de dividir.

En su intervención, este martes, en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, Sémper ha dejado claro, en dirección a los que denomina extremos políticos, que «su manera de hacer política a mí no me interpreta». Éste ha sido el primer evento público en el que ha participado el portavoz nacional del PP en diez meses, después de haber estado retirado por un cáncer.

Junto a Sémper han estado Alberto Núñez Feijóo, que ha presentado a su compañero de partido, y la esposa del portavoz del PP, la actriz Bárbara Goenaga. El dirigente popular ha confesado que en sus meses de obligado descanso tuvo la tentación de retirarse de la política, pero decidió que abandonar «no era una opción» cuando «se tiene la oportunidad de contribuir al cambio tan necesario en España».

En opinión de Borja Sémper, resulta necesario «aportar algo de tranquilidad en la política española», así como «algo de sensatez» para recuperar el prestigio y la dignidad de la política. Asimismo, el vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular aboga por defender la figura del político «templado» que aporte «serenidad y sensatez», ya que, dice, se ha «deteriorado» el debate político.

Sémper ha subrayado también que no se le puede pedir el mismo grado de responsabilidad a quien gobierna que a quién no gobierna, en referencia al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. En la misma línea, reconoce que el PP no es ajeno a la «dinámica de degradación y decadencia» y también tiene su «cuota de responsabilidad».

Sémper analiza la política actual

Sémper, miembro de un Comité de Dirección del PP al que ya se ha reincorporado tras su baja, ha asegurado en el foro que después de varios meses observando «desde la barrera» la política actual, se ha percatado de que hoy en día se normalizan cosas que «en otro tiempo hubieran sido extraordinarias» y hubieran «escandalizado» a la gente. Como ejemplo, ha destacado el «ataque sistemático» a los jueces que investigan al Gobierno o a los medios de comunicación que «fiscalizan a quien manda».

También se ha «normalizado el insulto» y hace tres días el líder de Vox, Santiago Abascal, «le llamaba mierda» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un ministro del Gobierno de España, refiriéndose al titular de Transportes, Óscar Puente, decía al líder de la oposición, «qué asco me da este tío», ha relatado.

La prioridad nacional

En el discurso de Borja Sémper también ha aparecido la «prioridad nacional», que el político del Partido Popular ha valorado de la siguiente manera. «La verdadera prioridad nacional es construir vivienda como si no hubiera un mañana» porque para millones de españoles su mañana depende de encontrar un hogar.

Sobre la actualidad del polémico término, que aparece en los acuerdos firmados con Vox en Extremadura y Aragón, Sémper ha defendido la postura del PP, que a la hora de recibir ayudas públicas tengan ventaja quienes hayan cotizado y quienes lleven empadronados en la ciudad un tiempo. «Para el Partido Popular no influye ni el color de la piel ni el lugar de nacimiento. Son baremos, son criterios que pretenden aportar algo de objetividad», ha afirmado el político vasco.