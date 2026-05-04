Feijóo anuncia una visita a Ceuta para defender que junto a Melilla son enclaves españoles y europeos

El Partido Popular ha anunciado que Feijóo visitará Ceuta para defender que junto a Melilla son enclaves españoles y europeos. El presidente del PP acudirá al enclave español el próximo 9 de mayo, día de Europa y desde allí celebrará un acto para defender la soberanía española.

«Tanto Ceuta como Melilla son parte integral de nuestra nación, de nuestra integridad y de nuestra soberanía. Las dos ciudades son frontera española y son frontera europea, son España y son Europa, y representan las políticas de tolerancia que tiene que haber en nuestro país, en las que, como saben, conviven culturas y religiones, en armonía y respeto», ha asegurado Elías Bendodo en rueda de presa tras la reunión del comité de dirección del PP.

Para los populares, la protección de ambas ciudades autónomas no es «ni opcional ni negociable» y señalan que es imprescindible reforzar la presencia de las instituciones tanto del Estado como de la Unión Europea.

«Con la presencia del presidente Feijóo este sábado en Ceuta, por tanto, nuestro partido quiere reivindicar la europeidad de estas dos ciudades autónomas», ha asegurado el vicesecretario popular.

Feijóo estará en las 8 provincias andaluzas

El popular también ha confirmado que, de cara a la campaña andaluza, el líder popular estará en las ocho provincias de Andalucía: «Lo que ha funcionado, ¿para qué cambiarlo?», se ha preguntado Bendodo en referencia a cómo hace cuatro años el presidente Juanma Moreno y Feijóo «peinaron el territorio y nos fue bien», ha recordado.

Sobre los pronósticos que manejan los populares, Bendodo ha reconocido que «todo apunta bien» y ha señalado que esta será la última batalla electoral «antes de las elecciones generales», un ciclo electoral que, insiste Bendodo, «el PP ha ganado practicamente todo».

Reconocen en Génova que la campaña se basará en «presentar un expediente de gestión brillante». El vicesecretario de política autonómica y municipal y análisis electoral ha celebrado que Andalucía «ha pasado de ser la comunidad autónoma que lideraba la tasa de desempleo a ser la comunidad que más empleo crea» y ha advertido que las tres banderas del socialismo «son los tres grandes fraudes» del PSOE en referencia al lema de la candidata socialista que asegura defender lo público.

«Montero despidió a más de 7.000 profesionales de la sanidad pública y que Juanma Moreno ha duplicado el presupuesto en Sanidad y ha aumentado en 3.000 millones de euros el de Educación», ha recordado Bendodo.

Ábalos y el primer juicio al sanchismo

Señalan desde el PP que hoy en el Tribunal Supremo está declarando «el ingeniero de las primarias y el arquitecto del sanchismo». No obstante, reconocen que este es solo «el primer juicio al sanchismo” de muchos y consideran que es tan «escandaloso y grave» que, en circunstancias similares, el Gobierno ya habría convocado elecciones.

Bendodo ve al sanchismo «preso de un ataque de nervios desde las diez de la mañana porque no saben lo que Ábalos va a contar» y recuerda que quien se presenta en Andalucía es la número dos del PSOE pidiendo el voto.

A pesar del juicio en el Supremo, el vicesecretario nacional cree que el «elemento troncal de toda la corrupción sanchista» es la presunta financiación ilegal del PSOE, con Sánchez como número uno del partido y Montero como dos: «Si no sabía nada, mal; si lo sabía y se calló, peor»

«Miremos donde miremos, aparece la corrupción del sanchismo y Sánchez es esa mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero que ahora se hace cada vez más presente», ha completado.